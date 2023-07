PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia afirma que está na defensiva no leste

MUNDO CLIMA CALOR: Calor extremo não dá trégua no hemisfério norte

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia diz estar na defensiva no leste; Putin cita fracasso da contraofensiva

A Ucrânia admitiu, neste domingo (16), que está em uma posição defensiva na frente de batalha no leste do país diante das tropas de Moscou, enquanto o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a contraofensiva de Kiev "não teve sucesso".

=== MUNDO CLIMA CALOR ===

ROMA:

Onda de calor extremo não dá trégua no hemisfério norte

Dezenas de milhões de pessoas enfrentavam neste domingo (16) uma onda de calor extremo em vários países do hemisfério norte, com previsões de temperaturas recordes nos Estados Unidos, Europa e na Ásia, em mais uma demonstração das consequências da mudança climática.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

O início vacilante da campanha de DeSantis, o grande adversário de Trump

Para a direita americana mais tradicional, o republicano Ron DeSantis é a principal alternativa ao ex-presidente Donald Trump nas primárias para as eleições de 2024. Mas sua campanha não consegue cumprir as expectativas que foram criadas há alguns meses.

ACAPULCO:

México registra segundo assassinato de jornalista em uma semana

O jornalista mexicano Nelson Matus foi assassinado a tiros no sábado (15) no porto turístico de Acapulco (sul), anunciou a Procuradoria regional, o segundo profissional da imprensa assassinado em uma semana no México.

-- EUROPA

MADRI:

Direita vislumbra novo triunfo na Europa em legislativas da Espanha

No próximo domingo (23), a Espanha vai às urnas para eleições legislativas que, segundo as pesquisas, devem devolver o poder à direita e fortalecer o domínio dos partidos conservadores na União Europeia.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã: polícia reforça controle sobre mulheres que não usam véu

A polícia iraniana anunciou neste domingo (16) que retomou as patrulhas para punir o número cada vez maior de mulheres que não usam o véu em locais públicos, 10 meses após a morte da jovem de origem curda Mahsa Amini.

=== ECONOMIA ===

GANDHINAGAR:

Yellen: apoio à Ucrânia é compatível com ajuda aos países em desenvolvimento

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, negou neste domingo (16), durante uma reunião do G7, que o apoio ocidental em larga escala à Ucrânia acontece em detrimento da ajuda aos países em desenvolvimento.

BRUXELAS:

Acordo com Mercosul, o elefante na sala da cúpula UE-Celac

A União Europeia (UE) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) realizarão, na segunda e terça-feira (17 e 18), uma reunião de cúpula em Bruxelas sob a sombra de um tema de difícil solução: o acordo comercial entre o bloco europeu e o Mercosul.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Jane Birkin, ícone da música e do cinema, morre aos 76 anos

Jane Birkin, estrela do cinema e da música que se tornou um ícone em sua pátria de adoção, a França, foi encontrada sem vida neste domingo (16) em sua residência de Paris. Ela tinha 76 anos.

PARIS:

Jane Birkin, a inglesa preferida dos franceses

Com seu sotaque britânico, o sorriso eterno e o amor pela cultura francesa, Jane Birkin, encontrada sem vida neste domingo (16) em sua residência de Paris, aos 76 anos, foi a inglesa preferida dos franceses, musa e parceira de um de seus cantores mais famosos, Serge Gainsbourg.

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

