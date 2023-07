Netanyahu deixa o hospital depois de passar por exames médicos

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deixou o hospital neste domingo (16), depois de ter sido internado no sábado por um quadro de desidratação, informou seu gabinete.

O chefe de Governo, de 73 anos, foi levado no sábado para o hospital Sheba, o maior de Israel, na região de Tel Aviv.

"Nosso diagnóstico após uma série de exames é que o motivo da hospitalização foi uma desidratação", afirmou Amit Segev, diretor do departamento de Cardiologia do hospital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O coração está completamente normal. Nenhuma arritmia foi detectada. Decidimos colocar um Holter subcutâneo nele para continuar monitorando", acrescentou.

Netanyahu estava de férias com a família no lago Kineret, norte de Israel, quando uma onda de calor atingiu o país.

O primeiro-ministro admitiu no sábado que passou um período no lago com sua esposa, "ao sol, sem chapéu e sem água".

"Não foi uma boa ideia", acrescentou, antes de afirmar que estava "muito bem".

Também recomendou aos israelenses que "passem menos tempo sob o sol e bebam mais água".

Em outubro, ele foi hospitalizado por uma noite depois de passar mal durante o jejum do Yom Kippur.

mib/hme/mab/zm/fp