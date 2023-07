Messi é apresentado em festa no estádio do Inter Miami

O astro argentino Lionel Messi foi apresentado neste domingo (16) aos torcedores do Inter Miami.

Debaixo de chuva, Messi discursou para as 18 mil pessoas presentes no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, a 50 quilômetros de Miami

"Quero agradecer a todas as pessoas de Miami pela recepção que me deram desde que cheguei aqui", disse o argentino após posar com a camisa do novo clube.

"Estou muito ansioso para começar a treinar, a competir. Tenho a mesma vontade que sempre tive de ganhar, de ajudar para que o clube continue crescendo", acrescentou o novo camisa 10 do Inter Miami.

Os coproprietários da franquia, Jorge Mas e o ex-jogador inglês David Beckham, receberam Messi em um palco montado no centro do campo.

Beckham, visivelmente emocionado, afirmou que a chegada do astro era "um sonho que se tornou realidade".

"Bem-vindo à nossa família", disse Beckham em espanhol.

Os torcedores, que encheram as arquibancadas apesar das fortes chuvas que atrasaram em duas horas o início da festa, cantaram o nome de Messi nas arquibancadas.

O craque, vencedor de dês Bolas de Ouro e campeão mundial em 2022 com a seleção Argentina, jogará agora em uma equipe que atualmente é a última colocada na Major League Soccer (MLS).

Aos 36 anos, e após dois anos complicados no Paris Saint-Germain, Messi deixa pela primeira vez o futebol europeu para passar talvez suas últimas temporadas como profissional em um ambiente de menor pressão esportiva.

Apesar disso, muito se espera do argentino nos Estados Unidos e em Miami, cidade onde vive uma grande comunidade latina.

"Estou muito feliz de ter escolhido vir jogar nesta cidade com a minha família, de escolher este projeto, e não tenho dúvida de que vamos aproveitar muito, viver bem e muitas coisas lindas vão acontecer", disse Messi antes de se despedir dos torcedores.

Batizado de "The Unveil" (A Revelação) e transmitido mundialmente pela plataforma Apple TV+, o evento teve queima de fogos, um vídeo de Messi e sua família e a apresentação do volante espanhol Sergio Busquets, que jogou com o argentino no Barcelona.

"Estou muito feliz de estar aqui em Miami. Quero começar a treinar e a jogar com meus companheiros", disse Busquetes, apresentado com a camisa número 5 do Inter Miami.

Após o discurso de Messi, a festa também teve shows do cantor colombiano Camilo, vencedor de quatro prêmios Grammy Latino em 2021, dos argentinos Tiago PZK e Paulo Londra e do porto-riquenho Ozuna.

A MLS agora tem um grande ícone para alavancar a popularidade do 'soccer', num período em que os Estados Unidos vão sediar a Copa América de 2024, o Mundial de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo de 2026 em conjunto com Canadá e México.

A primeira entrevista coletiva de Messi, prevista para segunda-feira, foi adiada e o astro começará a treinar na terça, às ordens do técnico Gerardo 'Tata' Martino, com quem já trabalhou no Barça e na seleção argentina.

Martino estreou no comando do Inter Miami no sábado, com uma derrota por 3 a 0 para o St. Louis City, que deixou a equipe na lanterna da MLS entre os 29 times da liga, com 18 pontos em 22 jogos.

Com as chegadas de Messi e Busquets, o time da Flórida acredita em uma arrancada na temporada para brigar por uma vaga nos playoffs.

Além dos dois reforços de peso, o Inter Miami negocia com outro ex-jogador do Barcelona, o lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba.

A MLS entra agora em um recesso de um mês para a realização da Leagues Cup, da qual também participam as equipes da liga mexicana.

A estreia de Messi pode acontecer na primeira rodada do torneio, no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul do México.

gma/gfe/cb