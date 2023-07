Carlos Alcaraz bate Novak Djokovic e é campeão de Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se sagrou campeão de Wimbledon neste domingo (16), ao derrotar na final o sérvio Novak Djokovic (2º), que não perdia na quadra central do All England Club desde 2013.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 e 6-4, em quatro horas e 42 minutos.

