Bayern de Munique mostra otimismo pela contratação de Harry Kane

O Bayern de Munique reconheceu publicamente que tem interesse no atacante Harry Kane e considerou que tem boas chances de conseguir contratar o jogador.

Kane "deixou muito claro em todas as conversas que sua decisão está tomada" para se transferir para o Bayern. "Se ele mantiver a ideia, vamos pegá-lo e o Tottenham cederá", disse o presidente de honra do clube bávaro, Uli Hoeness.

Kane, que irá completar 30 anos no final do mês, "quer jogar uma competição internacional e o Tottenham não se classificou para as copas europeias da próxima temporada", lembrou o dirigente.

Por isso, Hoeness considera que o atacante "tem agora a oportunidade de vir jogar em um dos melhores clubes da Europa".

Desde as demissões de Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic da diretoria do Bayern, Uli Hoeness desempenha um papel chave na tomada de decisões do clube.

Ele é membro do comitê de contratações junto a outro ex-jogador e ídolo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, além do novo presidente, Jan-Christian Dreesen, e do treinador, Thomas Tuchel.

Segundo a imprensa alemã, o Bayern de Munique já chegou a um acordo com Kane, mas teria que estar disposto a pagar cerca de 100 milhões de euros (R$ 538 milhões na cotação atual) para tirá-lo do Tottenham, que até agora se mostrou inflexível e disse não querer perder seu principal jogador.

