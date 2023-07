Após ​​insultos racistas contra Vini Jr., sociólogos ouvidos pela DW apontam propagação de ideologia de ódio contra estrangeiros por grupos de extrema direita e negligência das autoridades espanholas.Os insultos racistas proferidos contra o atacante brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior durante a partida de sua equipe contra o Valencia no último domingo (21/05), geraram repúdio e indignação numa escala internacional. Alguns argumentaram que tais atitudes racistas não ocorriam no passado, algo que não é verdade, conforme evidenciado por outros jogadores e ex-jogadores de futebol. Outros tentaram minimizar a situação, alegando que a torcida valenciana chamou Vini Jr. de "tonto" e não de "macaco". Mas nada justifica o que aconteceu e nem mudará o tema central da discussão: aos olhos do mundo, e citando as palavras do próprio jogador afetado, a Espanha ficou com a imagem de "um país de racistas". Estádios de futebol como reflexo da sociedade O que especialistas ouvidos pela DW reconhecem é que o país europeu tem dificuldades em coibir o racismo, além do que se passa nos estádios de futebol e que muitas vezes é interpretado como reflexo da sociedade. "Não se pode dizer que a Espanha é um país racista", disse à DW David Moscoso, professor de Sociologia do Esporte na Universidade de Córdoba. "O que é verdade é que grupos de extrema direita estão semeando uma ideologia de ódio contra estrangeiros de diferentes cores de pele ou etnias." Segundo o especialista, tal conduta acaba sendo "transferida para o campo do jogo, porque o esporte é mais um espaço de expressão dos valores e comportamentos da nossa sociedade". No caso do futebol, os estádios foram convertidos num espaço onde parece ser mais fácil que se vejam comportamentos racistas e xenófobos. Em conversa com a DW, Sebastian Rinken, sociólogo do Instituto Espanhol de Estudos Sociais Avançados (IESA), concorda que caracterizar a Espanha como um país racista não faz sentido. Mas pondera: "É inegável que existem racistas e, nesse sentido, a Espanha tem um problema com o racismo, pois não conseguiu impedir que uma parte da população continue alimentando tais atitudes." É possível medir quão racista é um país? Discurso de ódio, xenofobia e racismo são situações difíceis de quantificar. Poucas pessoas se identificam como racistas ou admitem sê-lo abertamente. Além disso, as vítimas muitas vezes não reportam essas experiências negativas às autoridades. "O racismo é uma atitude muito difícil de mensurar. Principalmente porque muitas pessoas, quase toda a população, admite que isso não é certo. Elas assimilaram a rejeição institucional às atitudes racistas e, portanto, isso não se expressa com muita liberdade", aponta Rinken. Rejeição a imigrantes Uma pesquisa realizada pelo IESA no outono de 2020 revelou, porém, que pelo menos 20% da população espanhola nutre antipatia pelos imigrantes. "E poderia ser mais. Não é um valor baixo, é um quinto da população, mas não é a maioria", acrescenta Rinken. Essa antipatia pelos imigrantes, destaca o sociólogo, não é necessariamente motivada pelo racismo. "Mas isso não sabemos e é difícil de medir", considera. Falta de punição Moscoso aponta que atitudes racistas e discurso de ódio praticamente não resultam em punições na Espanha. Vini Jr. destacou que os insultos racistas sofridos por ele no país não são novos. O próprio Real Madrid denunciou insultos racistas contra o jogador em até dez ocasiões. "Mas nada aconteceu, e a Justiça não se pronunciou a respeito. Isso faz com que essas condutas se multipliquem", salienta Moscoso. O problema, avalia o sociólogo, pode ser o fato de "existir uma posição muito frouxa por parte das autoridades políticas e esportivas no que diz respeito à sanção desse tipo de comportamento". Moscoso traça um paralelo com a França, onde a pena pode chegar a um ano de prisão e multa de 45 mil euros para quem proferir injúrias raciais. Rinke, por sua vez, não acredita que a punição seja a solução para o problema. Para o pesquisador alemão, "a chave para realmente avançar na questão é que as instituições e os líderes políticos defendam, de forma inequívoca, a diversidade em termos positivos". E conclui: "Os sinais que as instituições emitem têm impacto." Autor: José Urrejola