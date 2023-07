PRINCIPAL NOTÍCIA

MUNDO CLIMA CALOR: Ondas de calor no hemisfério norte

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== MUNDO CLIMA CALOR ===

ROMA:

EUA, Europa e Japão enfrentam ondas de calor extremas

Várias regiões do mundo devem registrar temperaturas recordes neste sábado (15), nos Estados Unidos, Europa e Japão, o que obriga as autoridades a adotar medidas drásticas diante dos riscos provocados pelas temperaturas extremas, que representam o exemplo mais recente da ameaça da mudança climática.

(EUA clima meio-ambiente meteorologia China Europa Itália Grécia turismo, 710 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Onda de calor perigosa afeta várias cidades dos Estados Unidos

O oeste e grande parte do sul dos Estados Unidos sofrem neste fim de semana com uma onda de calor "extremamente perigosa", de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês), com o termômetro marcando até 47°C em algumas cidades.

(EUA Canadá clima meteorologia incêndios, 580 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS:

Acordo UE-Mercosul: esperança e medo para agricultores europeus e sul-americanos

O francês Christian Bajard e a brasileira Sônia Bonato são ambos agricultores, mas, separados por quase 9.000 km, eles têm visões muito diferentes sobre um possível acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

(UE clima Mercosul cúpula comercio França Brasil agricultura, 790 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

As relações 'espinhosas' que podem atrapalhar cúpula UE-CELAC

A União Europeia (UE) espera que a cúpula em Bruxelas com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) permita a retomada da relações entre as duas regiões, mas o bloco europeu tem questões "espinhosas" com Nicarágua e Venezuela que podem atrapalhar o diálogo.

(UE diplomacia cúpula AmLat macroeconomia CELAC, 670 palavras, já transmitida)

TAIPÉ:

Presidente eleito do Paraguai defende 'fundamentos sólidos' da aliança com Taiwan

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, defendeu neste sábado (15) em Taiwan que existem "fundamentos sólidos" para manter a aliança com a ilha em detrimento da China, mas destacou que "adoraria" aumentar o comércio com o gigante asiático.

(Paraguai Taiwan diplomacia China comércio, 480 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BAKHMUT:

'Tenho que matar', diz soldado ucraniano na reconquista de Bakhmut

Yuriy Korpan tem 39 anos, mas, após uma semana de combates violentos contra as tropas russas nos arredores de Bakhmut, no leste da Ucrânia, parece ter envelhecido uma década.

(Ucrânia conflito Rússia, 610 palavras, já transmitida)

VATICANO:

Papa ratifica nomeação de bispo de Pequim anunciado sem o seu consentimento

O Vaticano anunciou neste sábado (15) que o papa Francisco ratificou a nomeação pela China do novo bispo de Xangai, a maior diocese católica do país, embora tenha lamentado a decisão unilateral contrária a um acordo histórico, que prevê um processo comum.

(Vaticano religião China, 410 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

Quando o futebol era proibido para mulheres no Brasil

Dilma Mendes perdeu a conta de quantas vezes foi detida pela polícia. Seu crime? Jogar futebol, um esporte que foi proibido para as mulheres no Brasil durante quase quatro décadas.

(BRA fbl Mundial 2023 Feminino, 800 palavras, já transmitida)

WIMBLEDON:

Vondrousova vence Jabeur e é campeã de Wimbledon

A tenista tcheca Marketa Vondrousova, número 42 do mundo, se sagrou campeã do torneio de Wimbledon neste sábado (15), ao derrotar na final a tunisiana Ons Jabeur (6ª).

(Tênis WTA)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP