Novos protestos contra a reforma judicial em Israel

Dezenas de milhares de israelenses protestaram neste sábado (15) em Tel Aviv e outras cidades contra o controverso projeto de reforma judicial, considerado por seus críticos como uma legislação que poderia empurrar o país em direção a um modelo autoritário.

As manifestações têm reunido dezenas de milhares de pessoas desde janeiro, quando o governo liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentou o projeto.

O governo argumenta que a reforma, que busca aumentar o poder do Parlamento sobre o da Suprema Corte, é necessária para garantir um melhor equilíbrio de poderes.

As novas manifestações ocorrem apenas alguns dias após a votação no Parlamento de uma medida-chave do texto.

A cláusula votada na terça-feira visa anular a possibilidade de o Poder Judiciário se pronunciar sobre a "razoabilidade" das decisões do governo.

O governo de Netanyahu, formado em dezembro com o apoio de partidos de extrema-direita e formações ultraortodoxas judaicas, é um dos mais conservadores da história de Israel.

"É uma batalha pelo país, queremos que Israel continue sendo democrático, e as leis ditatoriais não passarão", declarou Nili Elezra, uma manifestante de 54 anos, à AFP.

