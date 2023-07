Governo Biden perdoa US$ 38 bi em dívidas estudantis nos EUA com ajustes em programa

O governo de Joe Biden cancelará US$ 39 bilhões em dívidas estudantis para mais de 804 mil mutuários, a partir de uma "correção" nos planos de reembolso com base na renda (IDR), segundo comunicado do Departamento de Educação.

Os mutuários são elegíveis para perdão se tiverem acumulado o equivalente a 20 ou 25 anos de meses de qualificação. "Essas correções fazem parte do compromisso do Departamento de lidar com falhas históricas na administração do programa federal de empréstimos estudantis, nas quais os pagamentos qualificados feitos sob planos de IDR que deveriam ter aproximado os mutuários do perdão não foram contabilizados", afirma.

O programa IDR, anunciado em abril de 2022, limita os requisitos de pagamento para mutuários de baixa renda e perdoa seu saldo remanescente após um determinado número de anos.

No total, o governo Biden-Harris aprovou mais de US$ 116,6 bilhões em perdão de empréstimos estudantis para mais de 3,4 milhões de mutuários.

O Departamento de Educação dos Estados Unidos continuará a identificar e notificar os mutuários que atingirem os limites de perdão aplicáveis (240 ou 300 pagamentos mensais qualificados, dependendo do plano de pagamento e tipo de empréstimo) a cada dois meses até o próximo ano, quando todos os mutuários que ainda não são elegíveis para perdão terão seus dados de pagamento atualizados.