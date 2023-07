França comemora Dia da Bastilha com 97 pessoas detidas e carros incendiados

Nem todos sentiram o espírito de "liberdade, igualdade e fraternidade" que o Dia da Bastilha pretende incorporar, com o Ministério do Interior da França relatando que 97 pessoas foram presas por violência urbana e 218 carros foram incendiados em todo o país.

As tradicionais exibições de fogos de artifício foram proibidas em algumas cidades; bondes e ônibus pararam após o anoitecer; e um número excepcional de 130 mil policiais foram mobilizados em toda a França para evitar novas tensões, visto que as comemorações que marcam o início da Revolução Francesa ocorrem após a morte de um adolescente com raízes norte-africanas pela polícia.