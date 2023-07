Aaron Ramsey deixa o Nice e retorna ao Cardiff

O capitão da seleção do País de Gales, o experiente Aaron Ramsey, jogará as próximas duas temporadas pelo clube que o revelou, o Cardiff City, após rescindir seu contrato com o Nice da França, informaram as duas partes neste sábado (15).

Ramsey, de 32 anos, retorna assim a seu país e ao clube pelo qual estreou como profissional, em 2008, antes de se transferir para o Arsenal, onde jogou por mais de uma década e viveu os melhores momentos de sua carreira.

Depois de deixar os 'Gunners', o meia galês teve passagens sem brilho por Juventus, Glasgow Rangers e Nice.

Ramsey ainda tinha um ano de contrato com o clube francês, mas priorizou o aspecto familiar ao decidir retornar à antiga casa.

"É uma sensação incrível estar finalmente de volta", declarou o jogador no site oficial do Cardiff City.

"Sempre pensei que um dia voltaria e agora é o momento perfeito para isso", acrescentou Ramsey, cujo objetivo será levar o clube novamente à Premier League, que o Cardiff disputou pela última vez na temporada 2018/2019.

Na última temporada, o time acabou a Championship (segunda divisão do futebol inglês) na 21ª posição (entre 24 equipes), logo acima da zona de rebaixamento.

