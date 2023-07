Primeiro filme de Miyazaki em uma década estreia no Japão

O cineasta Hayao Miyazaki está de volta com seu primeiro filme de animação em 10 anos, que estreou nesta sexta-feira (14) no Japão e era muito aguardado pelos fãs.

Considerado um dos mestres do cinema de animação, o cofundador do Studio Ghibli, de 82 anos, retornou ao cinema para dirigir o filme "Kimitachi wa Dou Ikiru ka" ('How do you live?' na versão em inglês. 'Como você vive?').

A produção durou vários anos e os detalhes do roteiro foram mantidos em sigilo até a estreia.

O longa-metragem não teve campanha de divulgação, com exceção de um cartaz desenhado pelo próprio Miyazaki, que representa uma estranha criatura semelhante a um pássaro cujo olho está escondido sob o bico.

O título do filme em japonês é inspirado em um livro publicado em 1937 no Japão, mas que teve a narrativa completamente alterada por Miyazaki.

A história se passa no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Um menino chamado Mahito deixa Tóquio com seu pai e se muda para uma área rural após a morte trágica de sua mãe.

No local ele encontra uma garça que o leva a um universo fantástico, onde aos poucos a criança compreende os mistérios da morte de sua mãe e da história da família.

O calendário de estreia no exterior não foi divulgado.

Hayao Miyazaki tem muitos fãs com suas representações fantásticas da natureza e das máquinas, e personagens amados como a criatura espiritual Totoro.

Seu filme "A Viagem de Chihiro" venceu o Oscar de melhor longa-metragem de animação em 2003.

