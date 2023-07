México: Obrador segue com ataques a possível candidato da oposição, apesar de decisão judicial

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, seguiu com ataques contra Xóchitl Gálvez, candidato da oposição para as eleições presidenciais de 2024, mesmo após a comissão de denúncias do Instituto Nacional Eleitoral determinar que as declarações de López Obrador "aparentemente violaram os princípios de equidade, neutralidade e imparcialidade" e ordenou ao presidente que "evite comentar assuntos eleitorais".

López Obrador está impedido de concorrer novamente após o término de seu mandato de seis anos, e Gálvez ainda não foi indicado pelos partidos de oposição, mas vem ganhando força.