Irlanda abandona amistoso 'físico demais' contra Colômbia antes da Copa do Mundo feminina

O amistoso preparatório para a Copa do Mundo feminina entre Irlanda e Colômbia foi interrompido e suspenso depois que a seleção europeia decidiu não continuar jogando, informou a Federação Colombiana de Futebol nesta sexta-feira (14).

Disputado com portões fechados em Brisbane, na Austrália, o duelo foi interrompido "porque a seleção irlandesa (...) decidiu não continuar a jogar aos 23 minutos do primeiro tempo", disse a federação colombiana.

Segundo o jornal irlandês The Irish Times, a seleção irlandesa desistiu da partida devido ao jogo excessivamente físico das sul-americanas.

Poucos momentos antes da interrupção, a meio-campista irlandesa Denise O'Sullivan havia lesionado a perna em uma entrada perigosa de uma jogadora colombiana. Ela teve que ser levada para um hospital de Brisbane, informou o jornal.

"O jogo, que aconteceu em Meakin Park, em Brisbane, se tornou físico demais e foi decidido, após consulta aos árbitros, encerrar a partida", disse o Irish Times.

"Embora todos os processos e treinamentos das nossas equipes estejam enquadrados nas regras do jogo, da competição saudável e do jogo limpo, entre outros, respeitamos a decisão da nossa equipe adversária", disse a Federação Colombiana em seu comunicado.

As irlandesas vão iniciar sua trajetória na Copa do Mundo no dia 20 de julho contra a Austrália, uma das anfitriãs. Já as colombianas entrarão na disputa no dia 25 de julho contra a Coreia do Sul.

