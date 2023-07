França: ministra critica escolha de economista americana para cargo na Comissão Europeia

A ministra de Relações exteriores da França, Catherine Colonna, afirmou que recebeu com "espanto" a nomeação da americana Fiona Scott Morton para o cargo de economista-chefe do órgão de concorrência da Comissão Europeia. Segundo Colonna, "a regulamentação digital é uma questão fundamental para a França e para a Europa", de forma que a nomeação merece ser reconsiderada pela Comissão Europeia.

Morton foi nomeada na última terça-feira, 11, atualmente é professora de economia na Universidade de Yale e já trabalhou como assessora da Amazon e Apple, empresas nas quais a União Europeia vem tendo problemas devido a leis antitruste.

Na última terça-feira, a Amazon contestou seu status de grande plataforma online que precisa enfrentar rigorosa análise das regras digitais pela União Europeia, que entrarão em vigor em agosto deste ano. A empresa também já foi alvo de duas investigações antitruste na UE em 2022.

Já em fevereiro deste ano, a Comissão Europeia indicou que vê com "preocupação" a postura da Apple, ao apontar que a empresa "abusou de sua posição dominante" ao impor sua própria tecnologia de pagamento e ao restringir a capacidade de que os desenvolvedores de aplicativos pudessem informar usuários do iPhone e do iPad sobre serviços alternativos de assinatura de músicas.