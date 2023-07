França celebra festa nacional com forte mobilização policial

A França comemora seu feriado nacional nesta sexta-feira (14) com um grande destacamento policial, semanas depois que a morte de um jovem baleado pela polícia provocou várias noites de tumultos.

Caças sobrevoaram o céu de Paris pela manhã durante o tradicional desfile militar na Champs Elysées, com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi como convidado de honra do presidente Emmanuel Macron.

Antes do desfile, o chefe de Estado francês percorreu a avenida rumo ao Arco do Triunfo a bordo de uma viatura militar, sob aplausos e algumas vaias do público.

Macron viveu um início de 2023 tenso, com vários meses de protestos contra a reforma da Previdência e, em junho, pela morte de Nahel, um menino de 17 anos, morto a tiros por um policial, que desencadeou nove noites de violência urbana.

Diante do risco de incidentes, a França organizou um dispositivo de 45.000 policiais e gendarmes desde a noite de quinta-feira até o início da manhã de sábado.

As festividades na noite de 13 de julho foram "relativamente tranquilas", disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin, nesta sexta-feira.

"As festas populares transcorreram dentro da normalidade na França e constatamos menos danos em relação a 2022", tuitou.

Um primeiro balanço oficial informou 218 carros incendiados, contra 326 na mesma noite do ano passado. Quase 100 pessoas foram detidas e três policiais ficaram feridos (34 em 2022).

Também nesta sexta-feira, o presidente Macron condecorou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, com a Grã-Cruz da Legião de Honra durante sua visita à França como convidado de honra do feriado nacional, informou a presidência nesta sexta-feira. Trata-se da mais alta distinção que um presidente francês pode conceder.

"Esta condecoração presta uma homenagem ao papel do primeiro-ministro na excelente relação de amizade e confiança que une entre França e Índia", acrescentou a mesma fonte.

"Aceito, com muita humildade, a Grã-Cruz da Legião de Honra", tuitou o primeiro-ministro indiano, que iniciou ontem uma viagem oficial à França.

A entrega oficial ocorreu na noite desta quinta-feira, durante uma recepção no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.

França e Índia comemoram este ano o 25º aniversário de sua parceria estratégica, que Paris quer reforçar para influenciar a região da Ásia-Pacífico.

"A Índia terá um papel decisivo para o nosso futuro. É um parceiro estratégico e um país amigo", declarou Macron, ontem, durante um discurso às Forças Armadas.

Nesse mesmo dia, a Índia deu seu acordo de princípio para a compra de 26 caças Rafale e três submarinos Scorpène.

