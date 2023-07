Djokovic vence Sinner e se classifica para sua 9ª final de Wimbledon

o atual campeão, Novak Djokovic, se classificou nesta sexta-feira para sua nona final de Wimbledon, e 35ª de um Grand Slam em sua carreira, ao eliminar sem dificuldades nas semifinais o italiano Jannik Sinner, 15 anos mais jovem que ele, por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 6-4 e 7-6 (7/4).

O sérvio, que busca levantar pela oitava vez o troféu do tradicional torneio na grama de Londres igualando o recorde do já aposentado Roger Federer, derrotou o número 8 do mundo em duas horas e 46 minutos e vai jogar a final contra o espanhol Carlos Alcaraz ou o russo Daniil Medvedev.

