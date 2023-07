Arsenal contrata zagueiro Jurrien Timber, do Ajax e da seleção holandesa

O holandês do Ajax, Jurrien Timber, assinou com o Arsenal "um contrato de longo prazo", cuja duração não foi especificada, anunciou o clube londrino nesta sexta-feira (14).

O Arsenal desembolsou 40 milhões de euros (R$ 216 milhões na cotação atual), mais 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) em bônus, para contratar o zagueiro de 22 anos, confirmou o time de Amsterdã em um comunicado.

"Gosto da forma como o Arsenal joga, é um pouco o estilo do Ajax", disse o defensor, que pode jogar como zagueiro ou lateral-direito.

"Estamos muito felizes com a chegada de Jurrien", disse o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta. "É um defensor jovem e polivalente, que vai se integrar no nosso esquema e trazer qualidade à nossa equipe", acrescentou.

Timber conquistou dois títulos de campeão holandês com o Ajax (2021 e 2022) e foi titular em quatro das cinco partidas da seleção holandesa na Copa do Mundo do Catar-2022, onde a 'Oranje' foi eliminada nas quartas de final pela Argentina.

O Arsenal soma esta contratação à do alemão Kai Havertz, que estava no Chelsea, e pode fechar com mais um reforço nos próximos dias: o meio-campista Declan Rice, do West Ham.

