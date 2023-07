Sindicato dos atores anuncia fracasso nas negociações com estúdios para evitar greve em Hollywood

O sindicato que representa os atores de Hollywood anunciou nesta quinta-feira (13) que encerrou as negociações com os grandes estúdios sem alcançar um acordo para evitar uma greve.

"Depois de mais de quatro semanas de negociações, a 'Alliance of Motion Picture and Television Producers' (AMPTP, Aliança de Produtores de Cinema e Televisão)... continua relutante em oferecer um acordo justo em pontos cruciais que são essenciais para os membros do SAG-AFTRA", afirmou o 'Screen Actors Guild' (Sindicato dos Atores) em um comunicado.

