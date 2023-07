Petróleo sobe por tensões da oferta e dólar enfraquecido

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (13) impulsionados por vários fatores, incluindo um dólar mais fraco, o entusiasmo pelos ativos de risco e as tensões no fornecimento, especialmente na Líbia.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro aumentou em 1,56% aos US$ 81,36.

Seu equivalente nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto, avançou 1,50% para US$ 76,89.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ambas as referências globais de petróleo estão se aproximando de seus níveis mais altos em mais de dois meses.

emb-vmt/clc/ag/cjc/ic/dd