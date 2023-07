PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA CINEMA GREVE: Atores de Hollywood se preparam para greve após fracasso em negociação

=== OTAN UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia ataca Ucrânia após promessas de ajuda em reunião da Otan

A Rússia respondeu nesta quinta-feira (13) às promessas da Otan de apoiar a Ucrânia com ataques aéreos pela terceira noite consecutiva, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita a Finlândia, novo país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

(Ucrânia EUA conflito Rússia diplomacia política Finlândia, 670 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Militares ucranianas lutam por uniformes adequados

Em um campo de treinamento na periferia de Kiev, combatentes ucranianas correm, saltam obstáculos e operam armas kalashnikov. Pela primeira vez, usam uniformes feitos para mulheres.

(Ucrânia mulheres conflito, 500 palavras, já transmitida)

=== EUA CINEMA GREVE ===

LOS ANGELES:

Atores de Hollywood se preparam para greve após fracasso da negociação com estúdios

O sindicato de atores de Hollywood anunciou nesta quinta-feira (13) que a negociação com os estúdios americanos para evitar uma paralisação da indústria terminou sem acordo, o que abre caminho para uma votação para decidir se os intérpretes entrarão em greve.

(Greve televisão gente cinema)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

TAPACHULA:

Duas faces da esquerda na disputa pelo poder no México

"Sou uma mulher de resultados", diz Claudia Sheinbaum. "Não é uma questão de "gênero", afirma Marcelo Ebrard. Faces da mesma moeda, os dois políticos travam uma maratona de disputa pela candidatura do partido governista de esquerda Morena às eleições presidenciais de 2024, no México.

(México eleições, 570 palavras, já transmitida)

SÃO PAULO:

Microapartamentos 'inundam' São Paulo, a maior metrópole da América Latina

Lara Maia digita com pressa em seu notebook, apoiado sobre a escrivaninha que ocupa um espaço entre a geladeira e o armário, na frente da cama localizada junto à parede. Em seu apartamento de 16m², essa moradora de São Paulo se vira para viver e trabalhar.

(Brasil habitação)

-- EUROPA

LONDRES:

Médicos de hospitais da Inglaterra iniciam greve de cinco dias

Milhares de médicos de hospitais ingleses iniciaram nesta quinta-feira (13) uma greve de cinco dias, uma paralisação das atividades de duração inédita, para reivindicar aumento salarial em meio à crise do custo de vida.

(GB hospitais greve saúde, 510 palavras, já transmitida)

LONDRES:

BBC retoma investigação sobre escândalo de fotos pornográficas envolvendo seu apresentador

A BBC retomou, nesta quinta-feira (13), a investigação interna de um escândalo sobre a compra de fotos pornográficas, após a revelação de que seu principal apresentador, Huw Edwards, é a figura envolvida, após dias de especulação sobre sua identidade.

(GB mídia BBC televisão crianças assédio, 480 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

BANGCOC:

Candidato reformista perde votação para se tornar primeiro-ministro da Tailândia

O reformista Pita Limjaroenrat, vencedor das eleições legislativas na Tailândia, perdeu nesta quinta-feira (13) uma votação no Parlamento que o teria tornado primeiro-ministro, após a rejeição de senadores, leais ao exército, que o consideram muito radical.

(Tailândia política parlamento eleições, 510 palavras, já transmitida)

SEUL:

Coreia do Norte afirma que lançou míssil intercontinental de combustível sólido

A Coreia do Norte afirmou nesta quinta-feira (13) que testou com sucesso seu novo míssil balístico intercontinental, supostamente de combustível sólido, informou a imprensa oficial do país, que há alguns dias ameaçou derrubar aviões de espionagem dos Estados Unidos.

(CoreiaNorte EUA conflito CoreiaSul armamento, 610 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

CHIBAYISH:

Pântanos do sul do Iraque secam e civilização agoniza

Mohamed Hamid Nur sente falta do tempo em que possuía 100 búfalos-d'água. Desde então, os pântanos mesopotâmicos do sul do Iraque secaram, e seu rebanho foi dizimado.

(Iraque clima meio-ambiente seca política, 1380 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

ONU afirma que o 'fim da aids' ainda é possível até 2030

"O fim da aids" ainda é possível até 2030, afirmou nesta quinta-feira (13) a ONU, mas com o alerta de que a falta de financiamento atrasa o progresso a luta contra a pandemia mais letal do mundo.

(ONU saúde aids, 560 palavras, já transmitida)

PARIS:

Google anuncia lançamento do Bard, concorrente do ChatGPT, na UE e Brasil

O Google anunciou nesta quinta-feira (13) o lançamento do Bard, concorrente do grupo para o ChatGPT, em mais 50 países, incluindo o Brasil e as nações da União Europeia, que a empresa havia evitado até o momento por questões regulatórias.

(UE Brasil tecnologia, 540 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Taylor Swift e Beyoncé lideram mercado de show pós-pandemia

As divas do pop Taylor Swift e Beyoncé são dois nomes de destaques na indústria das megalomaníacas turnês mundiais, à medida que a demanda pelos shows ao vivo dispara após os anos de cancelamentos e adiamentos provocados pela pandemia.

(EUA entretenimento show)

PARIS:

Batalha por credibilidade no Twitter continua

A batalha por credibilidade no Twitter continua após o CEO Elon Musk abrir para todos os usuários a possibilidade de comprar o selo de verificação, abrangendo vozes de todos os tipos e incluindo céticos em relação às mudanças climáticas e extremistas políticos.

(Twitter racismo mídia ética desinformação direitos internet, 540 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

