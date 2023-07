Mais de 40 migrantes do Senegal desembarcam nas Ilhas Canárias

Uma embarcação que partiu do Senegal chegou nesta quinta-feira (13) às ilhas espanholas de Canárias (sudoeste), com 41 migrantes que foram acolhidos pelos serviços de resgate, que procuram três barcos do mesmo país desaparecidos desde o final de junho.

Segundo os serviços de resgate espanhóis, os migrantes chegaram na manhã desta quinta-feira "por seus próprios meios" a uma praia da ilha de Tenerife. Três deles foram hospitalizados por problemas "leves", especificaram.

De acordo com a Cruz Vermelha, com base nas declarações dos passageiros, a embarcação partiu da costa do Senegal oito dias antes. Entre os 41 migrantes, havia "pelo menos um menor", disse um porta-voz à AFP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A chegada do navio ocorre no momento em que os serviços de resgate espanhóis buscam três barcos de migrantes, também do Senegal, que desapareceram perto das Ilhas Canárias, segundo a ONG Caminando Fronteras, com mais de 300 pessoas a bordo.

Uma porta-voz do serviço espanhol de resgate marítimo relatou que um avião fez uma nova busca na manhã desta quinta-feira, sem sucesso.

"Continuamos em contato" com as autoridades senegalesas, disse este porta-voz, indicando que foi emitido um aviso às embarcações que navegam pela zona para que se mantenham atentas.

Ainda de acordo com a Caminando Fronteras, que obtém informações de depoimentos de migrantes ou de suas famílias, as três embarcações partiram do Senegal em 23 e 27 de junho. Uma delas, que partiu de uma localidade a 1.700 quilômetros das Ilhas Canárias, levava 200 pessoas a bordo, segundo a ONG.

O Senegal, principalmente o sul do país, é uma das principais portas de saída de migrantes clandestinos para a Europa.

Conforme os últimos dados do Ministério do Interior espanhol, 12.704 migrantes chegaram ilegalmente à Espanha no primeiro semestre do ano, a maioria deles (7.213) às Ilhas Canárias, um número 11,35% inferior ao do período correspondente de 2022.

vab/mg/jg/al/du/es/jc/tt