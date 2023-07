Lyudmyla Kichenok vence com Pavic nas duplas mistas de Wimbledon e dedica título à Ucrânia

A ucraniana Lyudmyla Kichenok foi aplaudida de pé ao dedicar seu título de duplas mistas, conquistado nesta quinta-feira (13) em Wimbledon, ao povo de seu país.

A tenista de 30 anos e seu parceiro croata Mate Pavic derrotaram o belga Joran Vliegen e a chinesa Xu Yifan por 6-4, 6-7 (9/11) e 6-3 na final do torneio.

"Eu realmente espero que isso ajude o povo da Ucrânia porque eles estão lutando por sua liberdade", disse Kichenok.

O público na quadra central do All England Club respondeu a essas palavras aplaudindo de pé.

A vitória desta quinta-feira é o primeiro título de Grand Slam de Kichenok, 15ª colocada no ranking de duplas da WTA.

Pavic, por sua vez, foi o número 1 em duplas masculinas e agora tem três títulos de Grand Slam em duplas mistas, além de outros três em duplas masculinas.

Os títulos anteriores de duplas mistas em grandes torneios foram conquistados no Aberto dos Estados Unidos de 2016 com a alemã Laura Siegemund e no Aberto da Austrália com a canadense Gabriela Dabrowski.

O título de Kichenok veio no dia em que a ucraniana Elina Svitolina foi derrotada pela tcheca Marketa Vondrousova nas semifinais do torneio individual feminino.

