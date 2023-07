Líder norte-coreano é fotografado com smartphone dobrável durante lançamento de míssil

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o lançamento de um poderoso míssil balístico esta semana e as fotos divulgadas nesta quinta-feira (13) mostram um smartphone dobrável moderno na mesa do líder.

Fotos publicadas pelo jornal oficial Rodong Sinmun mostram um celular prateado com capa de couro preto, um modelo que lembra o Galaxy Z Flip da Samsung ou o Pocket S da Huawei.

A imagem do lançamento do míssil balístico intercontinental (ICBM) gerou especulações sobre a origem do telefone.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se o objeto na foto é um smartphone dobrável, é altamente provável que tenha sido contrabandeado secretamente da China para a Coreia do Norte", informou o jornal sul-coreano Joongang Ilbo.

As sanções da ONU proíbem a Coreia do Norte de importar ou exportar aparelhos tecnológicos, mas o gosto de Kim por dispositivos eletrônicos já foi alvo de especulação e o líder foi fotografado usando o que parecem ser produtos da marca Apple.

sh/ceb/qan/an/zm/aa