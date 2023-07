Itália bloqueia navio humanitário de ONG SOS Méditerranée

As autoridades italianas bloquearam no porto de Civitavecchia, norte de Roma, o navio "Ocean Viking" da ONG humanitária SOS Méditerranée, que acabava de desembarcar 57 migrantes resgatados no mar.

Esta medida administrativa da Guarda Costeira italiana tem "duração indeterminada", uma vez que a inspeção a que o navio foi submetido expôs "alguns problemas técnicos e administrativos", segundo um comunicado da organização recebido nesta quinta-feira (13) pela AFP.

Questionada pela AFP sobre os motivos da medida, a Guarda Costeira italiana não respondeu.

Um destes problemas "requer uma investigação mais aprofundada, que envolve vários atores da certificação e do armador" do navio, disse a SOS Méditerranée.

Para a ONG, as autoridades italianas têm "uma interpretação restritiva da convenção SOLAS, um acordo internacional que estabelece os critérios mínimos de segurança para a construção, os equipamentos e a operação dos navios".

Francesco Creazzo, da ONG, relatou que o problema apontado pela Guarda Costeira italiana se refere ao número de botes salva-vidas presentes no navio.

Uma inspeção anterior do "Ocean Viking" em 2020 havia exigido 14 botes salva-vidas, um número calculado com base no número de pessoas resgatadas, e não no tamanho da tripulação.

Creazzo destacou que o navio passou por sete inspeções nos últimos três anos.

Desde que chegou ao poder em 2022, o governo de extrema direita de Giorgia Meloni, que conta em suas fileiras com o líder da Liga (anti-imigrante), Matteo Salvini, como vice-primeiro-ministro, multiplicou as medidas para impedir as atividades das ONGs de assistência aos migrantes.

