Comunicado do Business Wire :Empire State Realty Trust, Inc.

O Empire State Building (ESB) anunciou hoje o retorno anual do Empire State Building Run-Up (ESBRU) em 4 de outubro de 2023, apresentado pelo MyFitnessPal e apoiada pela Challenged Athletes Foundation, com registro de loteria aberto online de 17 de julho de 2023 às 9h EDT até 28 de julho de 2023 às 15h EDT.

Cerca de 350 corredores subirão os 1.576 degraus do prédio até o emblemático observatório no 86o andar na 45a Corrida de Subida anual. As baterias designadas deste ano irão incluir corredores de elite, atletas adaptados, celebridades, mídia e público, entre outros. Os corredores inscritos serão avisados sobre o status da corrida em 2 de agosto, com custos de participação de US$ 150 por corredor a serem cobrados apenas após a aceitação da loteria.

"A Empire State Building Run-Up anual, a mais longa e famosa corrida de torres do mundo, é um evento atlético para corredores de todo o mundo", disse Tony Malkin, Presidente de Conselho, Presidente e Diretor Executivo da Empire State Realty Trust . "A corrida até o topo do 'Edifício Mais Famoso do Mundo', a atração número um do país, é o teste final de resistência e uma conquista significativa para aqueles que participam."

MyFitnessPal, o aplicativo nº 1 de nutrição e acompanhamento de alimentos, atuará pela primeira vez como patrocinador da ESBRU 2023. Cada corredor terá acesso ao MyFitnessPal Premium para acompanhar sua ingestão nutricional e entender melhor os alimentos que impulsionam seu melhor desempenho.

"Treinar para um evento atlético como o Empire State Building Run-Up requer determinação e resistência, mas acreditamos que uma boa nutrição está no centro de todo desempenho atlético", disse Katie Keil, Diretora de Marketing do MyFitnessPal. "Sabemos que a comida alimenta o condicionamento físico e, como o treinamento continua indo muito além da academia e chegando à cozinha, estamos animados em fornecer a estes corredores as ferramentas de que precisam para maximizar sua ingestão nutricional e melhorar seu desempenho atlético."

A Challenged Athletes Foundation® (CAF) atua como parceiro oficial de caridade da ESBRU mais uma vez com uma divisão designada para atletas com deficiências físicas permanentes e apoiadores da CAF que arrecadam fundos para capacitar vidas por meio do esporte. Os corredores podem ignorar a loteria e correr com #TeamCAF com uma entrada garantida de arrecadação de fundos de caridade encontrada online.

A 2023 Empire State Building Run-Up é produzida pelo Super Race Systems.

Mais informações sobre a Empire State Building Run-Up podem ser encontradas online. Imagens e vídeos de alta resolução dos anos anteriores podem ser baixados aqui.

Sobre o Empire State BuildingThe Empire State Building, o "Edifício Mais Famoso do Mundo", propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pés acima da Midtown Manhattan, da base à antena. A repaginação de US$ 165 milhões do Empire State Building Observatory Experience cria uma experiência totalmente nova com uma entrada dedicada para convidados, um museu interativo com nove galerias e um observatório reestilizado no 102o andar com janelas do chão ao teto. A jornada para o mundialmente famoso observatório do 86o andar, o único observatório ao ar livre em 360° com vistas de Nova York e mais além, orienta os visitantes em toda a sua experiência sobre a cidade de Nova York e cobre tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. O Empire State Building Observatory Experience recebe milhões de visitantes todos os anos e foi declarado "Edifício Favorito da América" pelo Instituto Americano de Arquitetos, o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber, a atração número 1 nos EUA pelo segundo ano consecutivo na 'Tripadvisor"s 2023 Travelers' Choice Awards: Best of the Best' (Premiação de Escolha dos Visitantes 2023 da Tripadvisor: Melhor dos Melhores) e a atração nº 1 da cidade de Nova York pelo Lonely Planet.

Desde 2011, o edifício funciona totalmente com energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma gama diversificada de locatários de escritórios, como LinkedIn e Shutterstock, bem como opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e ingressos para o Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok do edifício.

