Ataque russo contra Kiev deixa ao menos quatro feridos

Ataques noturnos de drones contra Kiev deixaram pelo menos quatro feridos, disseram as autoridades nesta quinta-feira (13), durante a terceira noite de ações contra a capital ucraniana, onde foram ouvidas explosões em vários distritos.

Por outro lado, pelo menos uma pessoa morreu em um incêndio em um prédio residencial, não relacionado aos ataques, informou o prefeito de Kiev, Vitali Kitschko.

"No distrito de Podilsky, durante o combate a um incêndio em um prédio residencial, foi encontrado o corpo de uma pessoa morta", disse Vitali Kitschko no Telegram, sem estabelecer relação com os bombardeios russos durante a noite.

"Hoje à noite aconteceu um grande ataque de drones iranianos", disse a administração militar de Kiev no Telegram.

Vários drones Shahed de fabricação iraniana "entraram na capital de diferentes direções", disse a administração militar, acrescentando que "uma dúzia" deles foram derrubados no espaço aéreo da cidade.

Quedas de destroços foram relatadas em cinco bairros, acrescentou a administração militar, que especifica que uma mulher de 19 anos e um homem de 23 anos foram hospitalizados por ferimentos causados por estilhaços.

Por sua vez, Sergei Popko, chefe da administração militar de Kiev, disse no Telegram que duas pessoas ficaram feridas no distrito de Darnytsky "como resultado da queda dos escombros", mas não está claro se são as mesmas duas vítimas.

Os serviços de emergência também receberam ligações nos distritos de Solomyansky, Shevchenkivsky, Podilsky e Darnytsky após "explosões na capital", disse Vitali Klitschko.

No distrito de Shevchenkivsky, um incêndio ocorreu em um prédio residencial e outro no distrito de Podilsky, em um prédio não residencial, explicou o prefeito.

