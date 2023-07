Zidane reúne campeões mundiais de 1998 em evento 25 anos depois

No dia 12 de julho de 1998, eles deram à França sua primeira estrela no escudo ao vencerem a Copa do Mundo: exatamente 25 anos depois, Zinedine Zidane reuniu integrantes daquele elenco de campeões mundiais, nesta quarta-feira (12), para um pequeno torneio em Aix-en-Provence.

Há vários anos, os campeões de 1998 se encontram regularmente, em privado ou em outros tipos de eventos, muitas vezes de solidariedade. Desta vez, responderam a um convite de Zidane para um dia no seu complexo de futebol de cinco nesta cidade do sul de França perto de Marselha, onde 'Zizou' nasceu.

O dia começou com alguns jogos de pádel entre os ex-jogadores e terminou com um jantar de gala e um show. O destaque foi um torneio de futebol aberto a times de empresas, principalmente locais, que tivessem reservado mesas para o jantar.

O sorteio premiou cada equipe com um campeão mundial de 1998 entre os presentes: Didier Deschamps, Christian Karembeu, Christophe Dugarry, Bernard Diomède, Alain Boghossian, Bixente Lizarazu, Lionel Charbonnier, Fabien Barthez e, claro, Zinedine Zidane.

Em campo, o mítico camisa 10 voltou a mostrar que é a grande estrela, com jogadas geniais e lances de pura técnica.

"Dá para ver que ele tem um toque de bola excepcional. Ele é o melhor", disse à AFP o sortudo Anthony, que marcou um gol após um passe de Zidane.

Para o ex-jogador e ex-técnico do Real Madrid, o 'anfitrião' neste dia de lembranças, a final do Mundial de 1998, com vitória sobre o Brasil por 3 a 0, "uniu a França e dias como este nos permitem comemorar".

"Sabemos que continuamos a inspirar outras gerações e o Didier (Deschamps, atual treinador) passou o bastão com a estrela de 2018", disse, se referindo ao outro título mundial conquistado pela França, na Copa da Rússia-2018, com Deschamps como técnico.

Algumas horas antes, Zidane havia resumido o peso desses 25 anos em poucas e simples palavras: "Nem sempre vamos falar de 98. Mas conseguimos e foi bom".

