Sabalenka vence Madison Keys e vai às semifinais de Wimbledon

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, se classificou para as semifinais de Wimbledon nesta quarta-feira (12), ao derrotar a americana Madison Keys (18ª).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Depois de vencer com facilidade o primeiro set, a bielorrussa enfrentou mais resistência de Keys no segundo, com a americana quebrando seu serviço e chegando a ficar com 4-2 à frente no placar.

No entanto, Sabalenka devolveu a quebra imediatamente e venceu mais três games consecutivos para selar a vitória.

"Foi uma batalha incrível e estou muito feliz por voltar à semifinal. Só espero fazer melhor do que da última vez", declarou Sabalenka, que em 2021 foi eliminada pela tcheca Karolina Pliskova.

"Madison é uma grande jogadora. Estou superfeliz por ter virado quando perdia por 4-2 com 0-40 no segundo set", acrescentou.

"Quando era pequena, sonhava em ser campeã em Wimbledon. Isto é algo especial", afirmou a bielorrussa

Depois de chegar à semifinal em 2021, Sabalenka foi excluída do torneio no ano passado, assim como as demais tenistas de seu país e da Rússia devido à invasão do exército russo à Ucrânia.

Em 2023, os jogadores de Rússia e Belarus voltaram ao All England Club, mas sem representar seus países e sob a condição de assinarem uma declaração de neutralidade em relação à guerra.

