PSG anuncia contratação do jovem volante italiano Cher Ndour

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do volante italiano Cher Ndour, de 18 anos, que estava no Benfica.

Ndour começou em 2009 na base do Brescia, time de sua cidade natal, e continuou sua formação na Atalanta a partir de 2013, antes de assinar seu primeiro contrato profissional, com o Benfica, em 2020.

O jogador estreou no time principal dos 'Encarnados' em março deste ano, participando da campanha do título do Campeonato Português.

Cher Ndour, que no PSG vai usar a camisa número 27, declarou em comunicado que está "muito emocionado" por assinar um contrato de cinco anos com o clube francês, "um dos maiores do mundo".

O volante é o sexto reforço do time parisiense para a próxima temporada, depois das chegadas de Lucas Hernández, Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte e Lee Kang-In.

