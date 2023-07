Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 12 de julho às 4h (Bras.). (135 x 140 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia localizando os mortos em combate desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 122 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da Ucrânia com localização e número de vítimas civis da guerra no país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, segundo dados da ONG Acled. (135 x 124 mm) - Atualização disponível

* México-criminalidade-crime-organizado-atentados:

1/ Mapa do México localizando Tlajomulco de Zúñiga, um subúrbio da cidade de Guadalajara. (90 x 64 mm) - Disponível

2/ Evolução do número de homicídios no México desde 1997. (112 x 90 mm) - Disponível

* Espanha-Senegal-Marrocos-migração: número de migrantes que chegaram às Ilhas Canárias pelo mar desde 2006, comparado com os que chegaram pela mesma via no resto da Espanha. (90 x 90 mm) - Disponível

* França-RTcheca-literatura-morte: principais datas na vida e obra do escritor Milan Kundera, que faleceu nesta terça-feira. (135 x 69 mm) - Disponível

* EUA-economia-Fed-inflação-recessão-índices-macroeconomia: evolução em porcentagem interanual do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos desde 1948. (92 x 80 mm) - Atualização disponível

* Uruguai-água-seca-meio-ambiente-saúde:

1/ Mapa do sul do Uruguai com localização das represas de Paso Severino e Canelón Grande, com as obras para levar água do rio San José ao Santa Lucía, diante da escassez nas represas que abastecem Montevidéu e arredores. (89 x 154 mm) - Disponível

2/ Evolução do nível de água em Paso Severino, a principal represa que alimenta a cidade de Montevidéu e sua região metropolitana, em milhões de m3. (89 x 74 mm) - Disponível

* Brasil-meio-ambiente-preservação-ciência-astronomia: localização do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena, interior do Rio de Janeiro. (89 x 67 mm) - Disponível

* EUA-televisão-prêmio-Emmys: apresentação dos indicados nas principais categorias do Emmy 2023. (89 x 120 mm) - Disponível

