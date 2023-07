PRINCIPAIS NOTÍCIAS

OTAN UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: G7 oferece compromissos de longo prazo para segurança da Ucrânia

LITERATURA KUNDERA: Escritor tcheco Milan Kundera morre aos 94 anos

=== OTAN UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

VILNIUS:

G7 oferece compromissos de longo prazo para segurança da Ucrânia

Os países do G7 prometeram, nesta quarta-feira (12), fornecer apoio militar de longo prazo à Ucrânia, embora o presidente Volodimir Zelensky tenha alertado que tais promessas não substituem a adesão à Otan.

(Ucrânia conflito Rússia cúpula Otan Lituânia defesa)

=== LITERATURA KUNDERA ===

PARIS:

Escritor tcheco Milan Kundera morre aos 94 anos em Paris

O escritor tcheco naturalizado francês Milan Kundera, um dos grandes nomes da literatura mundial, autor de "A Insustentável Leveza do Ser", morreu aos 94 anos em Paris.

(RTcheca França morte literatura)

PARIS:

Milan Kundera, observador sarcástico da condição humana

Escritor tcheco que se tornou francês, eterno candidato ao Prêmio Nobel, Milan Kundera, que morreu na terça-feira (11) aos 94 anos, foi um observador sarcástico da condição humana, autor de romances sombrios, provocadores e sem resposta fáceis.

(RTcheca França literatura morte)

PARIS:

Milan Kundera, o grande escritor europeu em quatro obras

O escritor tcheco naturalizado francês Milan Kundera, cuja vida foi marcada pelo comunismo e que, em 1985, escolheu o francês como língua de expressão literária, deixou várias obras. Estas são as de maior destaque:

(RTcheca França obituário literatura)

PARIS:

As principais datas da vida de Milan Kundera

Grandes datas da vida do escritor tcheco-francês Milan Kundera, que faleceu na terça-feira (11) em Paris aos 94 anos.

(RTcheca França morte literatura, Quadro)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

GUADALAJARA:

Ataque com explosivos mata três policiais e deixa 10 feridos no México

Um ataque com explosivos na terça-feira (11) à noite matou três policiais e deixou 10 pessoas feridas no estado mexicano de Jalisco (oeste), anunciou o governador Enrique Alfaro, que considerou a agressão um "desafio" ao Estado mexicano.

(México atentado crime)

TAIPÉ:

Presidente eleito do Paraguai promete manter apoio a Taiwan

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta quarta-feira (12) que o país manterá o apoio a Taiwan durante seus cinco anos de mandato. O Paraguai é um dos poucos países latino-americanos que reconhecem Taiwan.

(Paraguai Taiwan diplomacia China política)

PASO VALDEZ:

Uruguai corre contra o tempo para garantir água em meio à seca

Canos, valas, escavadeiras: o Uruguai trabalha contra o tempo para canalizar água doce para a área mais populosa do país, onde há mais de dois meses a água que sai da torneira é salgada devido a uma forte seca.

(Uruguai água meio ambiente)

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu adota projeto de lei sobre biodiversidade

O Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira (12), por uma margem apertada um projeto de lei de biodiversidade que visa restaurar os habitats terrestres e aquáticos da União Europeia, apesar da oposição conservadora.

(UE meio ambiente política agricultura oceano)

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte dispara míssil balístico de longo alcance

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico de longo alcance, afirmou o exército da Coreia do Sul nesta quarta-feira (12), poucos dias depois de Pyongyang ameaçar derrubar qualquer avião espião dos Estados Unidos que violar seu espaço aéreo.

(CoreiaN EUA conflito CoreiaS armamento)

BANGCOC:

Comissão Eleitoral da Tailândia recomenda suspensão de favorito ao cargo de primeiro-ministro

O cerco judicial se fechou um pouco mais nesta quarta-feira (12) em torno do vencedor das eleições legislativas de maio e favorito ao cargo de primeiro-ministro da Tailândia, o reformista Pita Limjaroenrat, acusado de querer "derrubar" a monarquia, às vésperas de uma decisão crucial

(Tailândia eleições política)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Hollywood em contagem regressiva para possível greve de atores

Os atores de Hollywood aguardam ansiosamente a decisão de seu sindicato sobre entrar ou não em greve durante o verão americano, uma temporada importante para a indústria com as estreias de filmes de grande sucesso.

(EUA televisão greve entretenimiento gente cinema)

SANTA MARIA MADALENA:

Astroturismo ganha adeptos no Brasil com primeiro 'parque escuro' do país

Em uma pequena cidade remota no interior do Rio de Janeiro, o jovem Pedro Froes fica fascinado com o que vê através do telescópio: tons alaranjados e azulados da "Caixa de Joias", um aglomerado de estrelas imperceptível a olho nu. "É incrível", diverte-se.

(Brasil astronomía meio ambiente)

NICOSIA:

'Ilha dos gatos mortos': doença viral mata felinos no Chipre

Uma mutação de um coronavírus felino no Chipre causa estragos nesta ilha mediterrânea, conhecida por sua superpopulação de gatos de rua. Os defensores dos animais da região exigem que o governo tome medidas urgentes para conter a epidemia.

(Chipre animais epidemia)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

