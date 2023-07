Jabeur vence Rybakina e vai enfrentar Sabalenka na semifinal de Wimbledon

A tunisiana Ons Jabeur, número 6 do mundo, se classificou para as semifinais de Wimbledon nesta quarta-feira (12), ao derrotar a atual campeã do torneio, a cazaque Elena Rybakina (3ª).

Jabeur fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 (5/7), 6-4 e 6-1, em uma hora e 53 minutos, para enfrentar a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª) por uma vaga na final.

