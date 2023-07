Ex-rapper londrino acusado de pertencer ao EI é julgado na Espanha

O julgamento contra Abdel-Majed Abdel Bary, antigo rapper londrino preso em 2020 na Espanha e considerado como um dos membros do grupo Estado Islâmico (EI) "mais procurados na Europa", começou nesta quarta-feira (12) em Madri.

Processado pela Audiência Nacional, um tribunal competente em matéria de terrorismo, Abdel-Majed Abdel Bary é acusado de ter se unido ao EI durante uma viagem à Síria, entre agosto de 2013 e 2015.

A Promotoria pede nove anos de prisão ao responsabilizá-lo "por cometer golpes bancários" com dois amigos para financiar "atividades terroristas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Originário de Londres, Abdel Bary foi preso em abril de 2020 em um apartamento em Almería, sul da Espanha, onde havia chegado ilegalmente alguns dias antes em um barco vindo da Argélia.

O acusado ficou conhecido ao publicar, em 2014, no Twitter, uma macabra foto posando ao lado de uma cabeça decapitada, com a legenda: "Relaxando com meu amigo, o que resta dele".

Interrogado nesta quarta na Audiência Nacional, o ex-rapper negou as acusações.

"Me parece absurdo" que a Promotoria sustente "que sou um dos 'foreign terrorist fighters' (combatentes do EI no exterior)", afirmou, acrescentando que detesta o EI, Al Qaeda e "todos os extremos radicais".

O acusado afirmou que nunca esteve na cidade síria de Raca e negou ser a pessoa que aparece na foto ao lado da cabeça decapitada.

Abdel-Majed Abdel Bary é filho de Adel Abdel Bary, um egípcio condenado a 25 anos de prisão em 2015 em Nova York por seu envolvimento em atentados contra as embaixadas americanas no Quênia e Tanzânia em 1998.

No momento de sua prisão em 2020, a polícia espanhola o descreveu como uma pessoa que "apresenta traços de personalidade muito peculiares como um perfil criminoso extremamente violento".

bur-vab/mg/du/rs/es/dd