Comunicado do Business Wire :Leste Group

Leste Group, ("Leste" ou "a Empresa"), gestora internacional independente de investimentos alternativos, anunciou hoje sua expansão para a América Latina com um novo escritório em Bogotá, Colômbia.

Tendo à frente o Diretor Sebastián Merizalde, o escritório de Bogotá irá oferecer aos investidores credenciados e institucionais em toda a região, acesso à gama diversificada de estratégias da Leste em crédito imobiliário, capital privado e special situations, incluindo oportunidades de investimento nos EUA e no Brasil. Além de fazer parte da expansão global da Leste, a localização também irá permitir que a empresa obtenha, avalie e estruture investimentos oportunistas com os melhores parceiros na região.

"Bogotá foi uma escolha natural para nossa próxima expansão, pois há muito buscamos oferecer oportunidades a um grupo amplamente inexplorado de investidores na América Latina que procuram aplicar capital em investimentos sofisticados e bem administrados", disse Stephan de Sabrit, Sócio-Gerente do Grupo Leste. "Uma posição na Colômbia irá ajudar a expandir nossa presença internacional, que nos permite formar uma rede mais coesa com parceiros de língua espanhola."

Merizalde, que irá liderar o desenvolvimento da Leste em toda a região, tem uma ampla experiência em investimentos alternativos privados na América Latina, intensos relacionamentos com organizações locais e multinacionais, bem como uma profunda rede de investidores internacionais.

"A América Latina carece de gestores institucionais de ativos alternativos que possam atender às expectativas dos investidores em transparência, governança, risco e gestão", disse Merizalde. "Estamos expandindo nossas capacidades para trazer uma proposta de valor mais exclusiva e diferenciada à região, junto com oportunidades de investimento que visam oferecer consistentes retornos ajustados ao risco para o investidor. O novo escritório de Bogotá é uma parte crucial de nossa estratégia mais ampla de crescimento e estamos muito animados em entrar neste mercado empolgante e em rápida evolução."

Sobre o Grupo Leste

Fundado em 2014, o Grupo Leste é uma plataforma independente de investimentos alternativos global guiada por valores essenciais de respeito, criatividade e trabalho em equipe. A Empresa oferece aos investidores uma gama diversificada de estratégias em investimentos imobiliários e crédito, private equity e special situations. O time de gestores do Grupo Leste combina uma abordagem ágil e empreendedora com processos de alto nível institucional, vasta experiência em mercados de capitais e networks exclusivos para obter oportunidades únicas e gerar retornos ajustados ao risco em seus investimentos.

Para saber mais informações sobre o Leste Group, acesse leste.com.

Contato

Mídia Joshua Greenwald Stanton (646) 504-7306

