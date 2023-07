Comunicado do Business Wire :ESAB Corporation

A ESAB Corporation (NYSE: ESAB), líder mundial em tecnologia de fabricação conectada e soluções de controle de gás, e a GRI Renewable Industries, fabricante líder mundial de componentes de turbina eólica, fecharam uma nova parceria para colaborar em projetos ecológicos, apoiando seu compromisso mútuo de operar negócios sustentáveis. A parceria aproveitará a especialidade de cada empresa nas indústrias de fabricação e energia eólica de forma a promover iniciativas como a transição à energia verde e a redução da pegada ecológica de cada empresa.

"A ESAB está animada com o fato de aproveitarmos a nossa relação com a GRI, um dos nossos clientes de longa data, para desenvolver e implementar soluções inovadoras que diminuirão nosso impacto ambiental", afirmou Shyam P. Kambeyanda, presidente e CEO da ESAB Corporation. "As duas empresas têm o mesmo comprometimento quanto a reduzir as emissões de gases do efeito estufa e criar produtos ecológicos que fazem do nosso mundo um melhor lugar para viver, o que se alinha com o propósito da ESAB de Moldar o mundo que imaginamos."

Antonio Barbosa, CEO da GRI Renewable Energy Industries, afirmou: "O setor de energia renovável é um pilar na descarbonização da economia, e a GRI Renewable Industries, atuando de forma comprometida nesse setor, considera a redução das emissões de gases do efeito estufa na cadeia de valores do setor de energia eólica um elemento chave na estratégia e no propósito da empresa: Doing well by doing Green(Fazer o bem sendo ecológico). Esse acordo de parceria com a ESAB nos permitirá desenvolver processos e produtos juntos".

Sobre a ESAB Corporation

Fundada em 1904, a ESAB Corporation (NYSE: ESAB) é líder mundial em tecnologia de fabricação conectada e soluções de controle de gás. Seu rico histórico de produtos inovadores, soluções de fluxo de trabalho e sistema de negócios (EBX) permitem que a empresa concretize seu propósito de "Moldar o mundo que imaginamos". A ESAB Corporation tem sede em North Bethesda, Maryland (EUA), emprega cerca de 9 mil colaboradores e atende clientes em aproximadamente 150 países. Para saber mais, acesse www.ESABcorporation.com.

Sobre a GRI

Desde 2008, a GRI Renewable Industries ( www.gri.com.es ) desenvolve seu negócio central de fabricação de torres eólicas e flanges no setor de energia eólica. Atualmente, a empresa tem 18 fábricas na Espanha, EUA, Brasil, Argentina, China, Turquia, Índia e África do Sul, fornecendo torres eólicas e flanges de alta qualidade para o setor de energia eólica no mundo todo. A empresa fechou 2022 com vendas de cerca de 1.200 milhões de euros e mais de 5.500 funcionários.

Contato

Contato para a mídia na ESAB: Tilea Coleman Vice-presidente de comunicações corporativas E-mail: [email protected] Tel.: 1-301-323-9092

Contato para a mídia na GRI: Juan Llovet Diretor de sustentabilidade e comunicações E-mail: [email protected]

