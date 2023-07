Comunicado do Business Wire :Address Jabal Omar Makkah

A Address Hotels and Resorts tem o prazer de anunciar a abertura de sua mais recente obra-prima arquitetônica e hoteleira, o Address Jabal Omar Makkah, na cidade sagrada de Meca (Arábia Saudita). Situado no icônico empreendimento de Jabal Omar, esta propriedade emblemática oferece uma experiência inesquecível para peregrinos e viajantes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230711212541/pt/

Panoramic Kaaba view from Address Jabal Omar Makkah (Photo: AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Maior hotel do portfólio da Address Hotels and Resorts, o Address Jabal Omar Makkah possui 1.484 quartos e suítes. Seu impressionante projeto arquitetônico é uma fusão perfeita do antigo charme árabe com a opulência contemporânea. Além disso, o hotel é o edifício mais alto de Jabal Omar e oferece uma vista de tirar o fôlego.

Outro dos destaques do Address Jabal Omar Makkah é sua proximidade com a Caaba sagrada e a Mesquita Al-Haram, juntamente com o Museu de Meca, a Mesquita dos Jinn, o Cemitério de Jannat al-Mu'alla e as icônicas torres de Abraj Al Bait. Projetadas pelos arquitetos de renome mundial Foster & Partners, as torres do Address Jabal Omar Makkah abrangem mais de 5 mil m² e o empreendimento inclui uma área comercial com diversas lojas de marcas locais, regionais e internacionais.

O Address Jabal Omar Makkah oferece ainda uma série de acomodações sofisticadas para atender às necessidades de todos os tipos de viajantes. Desde os luxuosos quartos Deluxe - que oferecem uma vista panorâmica esplêndida da Caaba ou da Cidade Santa -, passando pelas maravilhosas suítes e pela magnífica suíte presidencial de três quartos até a cobertura de quatro quartos, os hóspedes podem desfrutar de conforto e elegância.

Com quatro restaurantes, dois lounges no saguão principal e dois lounges no clube, os hóspedes também podem saborear uma infinidade de pratos deliciosos. O restaurante exclusivo do hotel oferece cozinha tradicional "hejazi" e outras especialidades da Arábia Saudita, onde as estações de cozinha ao vivo exibem sabores internacionais ao lado de iguarias consagradas pelo tempo.

As ofertas de spa e bem-estar do hotel, incluindo o primeiro Foot Spa da Address Hotels and Resorts, são projetadas para proporcionar uma experiência verdadeiramente holística às pessoas. Com uma academia de ginástica gratuita e equipada com os aparelhos de última geração da Technogym, os hóspedes podem manter a boa disposição física durante sua estadia.

O Address Jabal Omar Makkah também é um excelente destino para conferências e eventos. Seja qual for a ocasião, as configurações e serviços incomparáveis do hotel ajudam a criar momentos especiais. Os espaços multifuncionais para reuniões podem atender a eventos de qualquer escala. Os chefs do hotel selecionam menus criativos e personalizados de acordo com as preferências individuais, garantindo um evento impecável e único.

Mark Kirby, chefe da Emaar Hospitality, disse:"Temos o prazer de anunciar a abertura do Address Jabal Omar Makkah. Sua localização privilegiada faz com que seja a melhor escolha para quem deseja intensificar seu vínculo espiritual. Com quartos e suítes espaçosos, várias opções gastronômicas e instalações de última geração para oração, o hotel oferece todas as comodidades necessárias para uma experiência inesquecível. Quer os hóspedes estejam aqui para o Haje, a Umra ou para incrementar sua conexão espiritual, o Address Jabal Omar Makkah Hotel é o ponto de partida ideal nesta jornada".

O hotel se orgulha de fazer parte da Visão 2030 da Arábia Saudita, que pretende transformar o cenário turístico do país.

Se quiser obter 15% de desconto na reserva, clique aqui, acesse nosso site, envie um e-mail para [email protected] ou ligue para +966-0125531444.

* Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230711212541/pt/

Contato

Mohammad Jamil [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.