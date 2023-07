Botafogo vence Patronato na Argentina no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana

Jogando com um time misto, o Botafogo venceu o argentino Patronato fora de casa por 2 a 0, em jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana-2023, disputado nesta quarta-feira (12), no estádio Presbítero Grella, na cidade de Paraná.

O time carioca chegou a esta repescagem depois de terminar em segundo do Grupo A da Sul-Americana, atrás da equatoriana LDU devido a um saldo de gols inferior, enquanto 'El Patron' ficou em terceiro no Grupo H da Libertadores.

O 'Glorioso' foi comandado pelo interino Cláudio Caçapa nesta quarta-feira, dia em que o técnico português Bruno Lage desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o cargo em definitivo.

Na arquibancada do estádio, uma presença ilustre: John Textor, dono da SAF do Botafogo, acompanhou a partida ao lado dos torcedores alvinegros.

As duas equipes se depararam com um gramado castigado pela chuva que caiu durante o dia inteiro e o jogo chegou a ser interrompido no início durante alguns minutos para que um buraco na área do Patronato fosse tapado.

Com a dificuldade de conduzir e tocar a bola, os times buscaram o jogo aéreo mas o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

No início da segunda etapa o atacante Carlos Alberto abriu o placar (51') fugindo da marcação e dando um toque na saída do goleiro Salvá.

O Botafogo ampliou 14 minutos depois em um contra-ataque, aproveitando um Patronato mal posicionado. Na jogada pela direita, o lateral Leonel Di Plácido esperou e cruzou para Janderson desviar de cabeça para o fundo da rede, na segunda trave (65').

O Patronato poderia ter diminuído por meio de Esquivel mas o gol foi anulado após consulta ao VAR devido a um impedimento do próprio meio-campista (78').

A partida de volta entre o líder isolado do Brasileirão e o time que atualmente está na segunda divisão argentina será disputada na próxima quarta-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e o vencedor se classificará para as oitavas de final do torneio continental para enfrentará o paraguaio Guarani.

--- Ficha técnica

Local: Estádio Presbítero Bartolomé Grella (Paraná)

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Gols:

Botafogo: Carlos Alberto (52'), Janderson (65')

Cartões amarelos:

Patronato: Ojeda (26'), Chamorro (32')

Botafogo: Di Plácido (64')

Escalações:

Patronato: Julio Salvá - Lautaro Dante Geminiani, Sergio Ojeda, Joel Ghirardello, Juan Barinaga - Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Domingo, Damian Arce (Valentín Pereyra 62), Gastón Novero - Fabio Vázquez, Juan Cruz Esquivel. Técnico: Rodolfo de Paoli.

Botafogo: Lucas Perri - Di Plácido (JP Galvão 75'), Marçal (Hugo 46'), Víctor Cuesta (Luis Segovia 46), Danilo - Junior Santos, Carlos Alberto (Diego Hernandez 56'), Carlos Eduardo (Gustavo Sauer 46), Breno, Janderson - Philipe Sampaio. Técnico: Cláudio Caçapa.

bds-cl/str/aam