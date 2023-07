Barcelona anuncia contratação de Vitor Roque

O Barcelona anunciou a contratação do jovem atacante Vitor Roque nesta quarta-feira (12), após chegar a um acordo com o Athletico-PR.

O jogador de 18 anos ficará no Athletico até junho do próximo ano, quando começa a temporada europeia de 2024/2025. Ele assinou contrato com o Barça até 2031.

"A cláusula de rescisão fica fixada em 500 milhões de euros (R$ 2,6 bilhões na cotação atual), informou o clube espanhol em comunicado.

Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona pagará 30 milhões de euros (R$ 161 milhões) pelo brasileiro, com outros 31 milhões de euros (R$ 166 milhões) em variáveis.

O clube catalão já havia anunciado as chegadas de Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez sem custos nesta janela de transferências, na qual segue enfrentando dificuldades financeiras.

Vitor Roque, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, é o artilheiro do Athletico no ano com 21 gols, seis deles nos últimos seis jogos.

O atacante estreou com a Seleção Brasileira em março e pode jogar tanto como centroavante quanto pelas pontas.

Ele foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 este ano com seis gols, que ajudaram o Brasil a ficar com o título.

Para a próxima temporada, o Barcelona ainda busca no mercado um volante para substituir Sergio Busquets, que foi para o Inter Miami.

