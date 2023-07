Tenista japonesa Naomi Osaka dá à luz uma menina

A tenista japonesa Naomi Osaka e seu parceiro, o rapper americano Cordae, tiveram sua primeira filha em Los Angeles, na Califórnia, informou a revista People nesta terça-feira (11).

Tanto Osaka, de 25 anos, quanto o bebê estão bem após o parto, afirmou a publicação, citando uma fonte não identificada.

O casal havia anunciado a gravidez em janeiro e, em junho, a tenista confirmou que esperava uma menina.

Vencedora de quatro torneios de Grand Slam, Osaka avisou que pretende voltar às quadras no Aberto da Austrália, em janeiro de 2024.

A ex-número 1 do mundo possui em sua galeria dois troféus do Aberto da Austrália (2019 e 2021) e outros dois do US Open (2018 e 2020).

Osaka, que em 2022 foi a atleta que mais faturou no mundo segundo a Forbes, com 51 milhões de dólares (R$ 260 milhões pela cotação de dezembro daquele ano), passava por uma queda de rendimento com resultados negativos antes da pausa, o que fez com que saísse do top-80 da WTA.

A japonesa é uma das atletas de maior destaque que tem levantado a voz para denunciar o racismo e a discriminação e também para alertar sobre os problemas de saúde mental no esporte de alto rendimento.

