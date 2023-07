Svitolina bate Swiatek e vai às semifinais de Wimbledon

A tenista ucraniana Elina Svitolina, número 76 do mundo, se classificou para as semifinais de Wimbledon ao derrotar nesta terça-feira (11) a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA.

Svitolina fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-7 (5/7) e 6-2, em duas horas e 39 minutos.

