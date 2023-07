Rússia afirma que suas tropas avançaram 1,5 km no leste da Ucrânia

As tropas russas conseguiram avançar 1,5 km em uma parte da frente na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciou o ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, nesta terça-feira (11).

Depois de repelir uma ofensiva ucraniana, "as unidades russas lançaram um contra-ataque, avançando 1,5 quilômetro de profundidade ao longo de 2 quilômetros do front" perto de Lyman, cidade recuperada em outubro pelo exército ucraniano, disse o ministro Sergei Shoigu.

Na semana passada, as tropas de Kiev relataram vários ataques russos nos arredores de Lyman, um importante núcleo ferroviário a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Kramatorsk, principal cidade sob controle da Ucrânia no leste do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O exército ucraniano segue "tentando romper nossas defesas em diferentes pontos", disse Shoigu, acrescentando que houve "ondas de ataques" nos últimos dois dias, no entanto, "o inimigo não alcançou seus objetivos", garantiu.

O ministro ainda afirmou que "se os Estados Unidos fornecerem bombas de fragmentação à Ucrânia, as forças armadas russas serão forçadas a usar meios de destruição semelhantes [...] em retaliação", o que prolongaria o conflito, pois as bombas russas seriam "muito mais eficazes do que as americanas", considerou.

Este aparato militar explode no ar, espalhando uma grande quantidade de submunições em uma área mais extensa.

Desde o início do conflito, os soldados ucranianos acusam o exército russo de utilizarem estas controversas armas, que os Estados Unidos fornecerão em breve à Ucrânia, anunciou a Casa Branca na semana passada.

bur/thm/js/meb/aa/dd/yr