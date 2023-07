PRINCIPAL NOTÍCIA

OTAN UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia pressiona para ser admitida na Otan, que celebra reunião na Lituânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== OTAN UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

VILNIUS:

Ucrânia eleva o tom e pressiona Otan, que inicia reunião na Lituânia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) iniciou, nesta terça-feira (11), na Lituânia, uma reunião de cúpula de dois dias, na qual pretende enviar uma "mensagem clara" sobre a adesão da Ucrânia, país que intensificou as pressões e criticou abertamente a indecisão da aliança militar.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia OTAN defesa, 700 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Crise não dá trégua em Cuba dois anos após grandes protestos

Dois anos após as grandes manifestações contra o governo em Cuba, que resultaram nas condenações de quase 500 pessoas, a ilha comunista ainda enfrenta uma profunda crise econômica e social que alimenta o descontentamento, mas também a repressão contra as vozes dissidentes.

(Cuba trabalho política economia manifestação, 740 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Poucos milhares de votos podem decidir eleição presidencial de 2024 nos EUA

Centenas de milhares de americanos comparecerão às urnas na eleição presidencial de 2024, mas é possível que o resultado dependa de apenas alguns poucos milhares de eleitores de um pequeno grupo de estados, antecipam os analistas.

(EUA eleições política, 520 palavras, já transmitida)

HAIA:

Tribunal da ONU decide disputa territorial entre Colômbia e Nicarágua

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) emitirá na quinta-feira (13) sua decisão sobre a última ação pendente entre Colômbia e Nicarágua, que tenta ampliar sua plataforma continental e incluir uma área rica em recursos naturais e peixes.

(CIJ petróleo gás mar Nicarágua Colômbia, 580 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

REYKJAVIK:

Curiosos visitam vulcão islandês para ver lava 'tão laranja como o Sol'

As autoridades islandesas recomendam ficar longe da nova erupção vulcânica perto de Reykjavik, mas um grupo de espectadores não consegue resistir à atração da lava "tão laranja quanto o Sol".

(Islândia meio ambiente turismo vulcão, 500 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

KATMANDU:

Acidente de helicóptero no Nepal deixa seis mortos

Cinco turistas mexicanos e um piloto nepalês morreram, nesta terça-feira (11), em um acidente de helicóptero pouco depois da decolagem, anunciaram as autoridades do Nepal.

(Nepal México turismo aviação acidente, 540 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Novos protestos em Israel contra a reforma judicial após votação no Parlamento

Opositores a uma polêmica reforma judicial protestaram nesta terça-feira (11) em Israel, após a votação no Parlamento de uma medida crucial do projeto de lei estimulado pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

(Israel lei parlamento manifestação, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁFRICA

WAD MADANI:

Funcionários públicos do Sudão passam fome por impacto econômico da guerra

Após 32 anos trabalhando como professor em uma escola pública no Sudão, Imad Mohammed viu suas economias se esvaírem com a guerra entre dois generais rivais em seu país.

(Sudão conflito economia, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Cientistas revelam sítio geológico para simbolizar o Antropoceno

Cientistas revelarão nesta terça-feira (11) o sítio geológico que demonstra, na opinião do grupo, que o Antropoceno, a época geológica provocada pela atividade humana, já teve início.

(Clima meio ambiente França geologia ciência Alemanha, 640 palavras, já transmitida)

SAN FRANCISCO:

Seca atrapalha lucrativa temporada do salmão na Califórnia

Acostumada a ir pescar todas as manhãs, Sarah Bates agora sofre com seu barco de madeira ancorado no porto de San Francisco, por causa da proibição de pesca de salmão causada pela seca na Califórnia.

(EUA clima meio ambiente seca animais)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP