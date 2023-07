Otan não fixa cronograma para adesão da Ucrânia e é alvo de críticas de Zelensky

Os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) concordaram que a Ucrânia vai integrar a organização "quando aliados concordarem e condições forem cumpridas", horas depois de o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticar o fracasso da aliança em definir um cronograma para o país e chamar a falta de sinalização de "absurdo".

"Nós reafirmamos que a Ucrânia vai se tornar um membro da Otan e concordamos em remover o pedido de um plano de ação para associação", disse o secretário-Geral da Otan, Jens Stoltenberg, referindo-se a um procedimento crucial para o país entrar na aliança. "Isso vai diminuir o caminho da associação da Ucrânia de dois passos para apenas um", explicou.

Embora muitos membros da Otan tenham canalizado armas e munições para as forças de Zelensky, não há um consenso entre os 31 membros em aceitar a entrada da Ucrânia na organização. Os líderes da aliança decidiram remover os obstáculos no caminho da adesão da Ucrânia para que ela possa ingressar mais rapidamente quando a guerra com a Rússia terminar.

Zelensky criticou fortemente a decisão. "É sem precedentes e absurdo quando um prazo não é definido nem para o convite nem para a adesão da Ucrânia", escreveu Zelensky no Twitter, enquanto se dirigia para a cúpula anual da Otan, em Vilnius. "Ao mesmo tempo, palavras vagas sobre 'condições' são adicionadas mesmo para convidar a Ucrânia. Parece que não há disposição para convidar a Ucrânia para a Otan ou para torná-la membro da Aliança.".

Questionado sobre as preocupações de Zelensky, Stoltenberg disse que o mais importante agora é garantir que seu país vença a guerra, porque "a menos que a Ucrânia prevaleça, não há nenhuma adesão a ser discutida".

O ataque de Zelensky pode renovar as tensões na cúpula pouco depois de um amplo apoio ao acordo da Turquia para avançar na candidatura da Suécia para ingressar na Otan. Os aliados esperam resolver as negociações oscilantes e criar um caminho claro para a aliança e seu apoio à Ucrânia. Zelensky deve se encontrar na quarta-feira com o presidente dos EUA, Joe Biden, e outros líderes da OTAN. Fonte: .