Memórias de Britney Spears estarão nas livrarias em outubro

A cantora americana Britney Spears publicará suas esperadas memórias em outubro, dois anos depois de o tribunal liberá-la de uma estrita tutela legal do seu pai que muitos consideravam abusiva e exploratória.

O livro, intitulado "The Women In Me" (A Mulher em mim, tradução livre), chegará às livrarias em 24 de outubro pela Gallery Books, um selo da editora Simon & Schuster.

As memórias da artista são "uma história valente e assombrosamente comovente sobre a liberdade, a fama, a maternidade, a sobrevivência, a fé e a esperança", afirma seu editor em um comunicado.

"Escrito com notável franqueza e humor, o inovador livro de Britney ilumina o poder duradouro da música e do amor, e a importância de que uma mulher conte finalmente sua própria história, em seus próprios termos".

A "princesa do pop" se tornou famosa ainda adolescente com sucessos como "Baby One More Time", convertendo-se em uma das estrelas da música mais importantes do mundo na virada do milênio.

Mas em 2007 sofreu uma crise nervosa amplamente publicizada, que incluiu o ataque ao carro de um paparazzi em um posto de gasolina.

A tutela de seu pai, Jamie Spears, começou logo depois desse incidente, em 2008.

A cantora, de 41 anos, viveu quase 14 anos sob o controverso regime legal que a impedia de gerir sua vida e sua carreira, controlada, em grande medida, por seu pai.

Posteriormente, descreveu como a obrigavam a trabalhar e a sair em turnê, e afirmou que o seu telefone estava sob escuta.

Em novembro de 2021, uma juíza de Los Angeles revogou a tutela. Em um arrepiante depoimento, a cantora disse que, por causa da tutela, foi impedida de retirar um dispositivo contraceptivo apesar do seu desejo de ter mais filhos.

"Quero apenas recuperar a minha vida", disse a estrela do pop à corte em 2021.

Desde que obteve a liberdade, Spears se casou com seu noivo Sam Asghari e colaborou em uma canção com Elton John.

