Jabeur-Rybakina e Alcaraz-Rune na quadra central de Wimbledon pelas quartas de final

A tunisiana Ons Jabeur e Elena Rybakina vão se enfrentar nesta quarta-feira (12) pelas quartas de final na quadra central de Wimbledon, uma revanche após a final de 2022 vencida pela cazaque, antes de o espanhol Carlos Alcaraz e Holger Rune disputarem uma vaga nas semifinais da chave masculina.

A americana Madison Keys e a bielorrussa Aryna Sabalenka abrirão o décimo dia na quadra 1 também pelas quartas de final. Em seguida, será a vez do americano Christopher Eubanks, revelação do torneio, encarar o russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, que pediu para jogar nessa quadra onde nunca foi derrotado.

- Principais jogos de quarta-feira, 12 de julho, em Wimbledon (horário de Brasília)

Ons Jabeur (TUN/cabeça de chave N.6) - Elena Rybakina (CAZ/N.3)

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) - Holger Rune (DIN/N.6)

Madison Keys (EUA/N.25) - Aryna Sabalenka (BLR/N.2)

Daniil Medvedev (RUS/N.3) - Christopher Eubanks (EUA)

