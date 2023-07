Grande racionamento de água no centro da Costa Rica afeta mais de 275 mil pessoas

Autoridades da Costa Rica realizaram esta semana um racionamento no fornecimento de água potável que afeta mais de 275 mil pessoas na região metropolitana da capital, informou o Instituto Costarriquense de Aquedutos e Esgotos (AyA).

Da última segunda (10) a até o próximo domingo (16), seis cantões de San José e as cidades próximas sofrerão cortes diários de fornecimento de água, que, em alguns casos, podem durar oito horas.

É a primeira vez que se aplica a medida de forma maciça na região central do país, onde residem aproximadamente 2,2 milhões dos 5,1 milhões de habitantes da Costa Rica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O racionamento se deve "ao desequilíbrio atual entre oferta e demanda, com base nas condições transicionais entre a época seca e a chuvosa", informou o AyA, em um comunicado ao qual a AFP teve acesso.

"A quantidade de recurso disponível não é suficiente para satisfazer a demanda", acrescentou a entidade, que, até agora, não determinou qual é a atual situação dos reservatórios.

Os cortes serão intercalados entre as regiões. Em algumas áreas, a água será cortada por um dia enquanto, nos casos mais críticos, os racionamentos ocorrerão todos os dias.

Atualmente, a Costa Rica se encontra em uma fase de transição para a época chuvosa tropical, que se estende até novembro. Segundo as autoridades, porém, a presença do El Niño neste ano pode gerar secas a partir de julho, afetando a disponibilidade de água e a geração de energia.

As autoridades não descartam que as medidas de racionamento no fornecimento de água possam ficar mais duras nas próximas semanas. A cada semana avalia-se a situação e, então, anunciam-se as medidas para a próxima.

Recomenda-se evitar o mau uso da água disponível com a rega de jardins, ou limpeza de calçadas, lavagem de carros ou outras atividades que levem a um maior consumo.

apg/atm/dd/tt