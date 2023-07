Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, provedora global de soluções de IoT, tem o orgulho de anunciar o lançamento de uma linha interessante de antenas criadas para atender uma ampla gama de requerimentos:

-- YEMN926J1A: Esta moderna antena combinada 9 em 1 montada com parafuso está na vanguarda da tecnologia. Oferece desempenho superior para redes 5G e foi criada para ser montada com parafuso, resultando em fácil instalação.

-- YECW000N1A: Esta antena externa é especificamente otimizada para redes em área ampla de baixa potência (LPWA, low power wide area). Fornece excelente conectividade para aplicações em LPWA e garante comunicação confiável e eficiente.

-- YEGT000W8A: Nossa avançada antena L1 e L5 com sistema global de navegação por satélite (GNSS, global satellite navigation system) é ideal para posicionamento e tempo precisos. Oferece precisão e confiabilidade aprimorados para aplicações em GNSS.

Essas antenas apresentam tecnologia inovadora e foram criadas para satisfazer as demandas dos requerimentos de conectividade atuais.

"Estamos orgulhosos com o lançamento destas três antenas novas, que completam ainda mais nossa linha de antenas 4G/5G, LPWA e GNSS", afirmou Norbert Muhrer, presidente e diretor de vendas da Quectel Wireless Solutions. "As antenas geralmente passam desapercebidas durante o desenvolvimento de um dispositivo, mas é importante capacitar os desenvolvedores com antenas que podem ser otimizadas para usos específicos, fornecendo-lhes o desempenho de que precisam para satisfazer as necessidades das suas aplicações. Essas novas antenas dão aos clientes ainda mais oportunidades de otimizar suas soluções à medida em que constroem um mundo mais inteligente".

A antena combinada 9 em 1 YEMN926J1A 5G vem com montagem em parafuso e é otimizada para redes 5G e 4G. Inclui uma antena GNSS e mede 167 mm x 57 mm. Essa antena combinada também está em conformidade com a RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) e com o REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), e tem também a classificação IP67 e IP69K, o que significa que oferece proteção completa contra o ingresso de poeira e partículas atmosféricas, bem como contra água e líquidos até e inclusive imersão em até 1 metro de água. A classificação IP69K também significa que o produto consegue aguentar pressão de lavagem de 80-100 bar em fases de 14-16 l/min a temperaturas de até 80 °C.

A caixa de antena 5G/4G de banda ultra larga fornece ampla cobertura de 600-6.000 MHz, ao passo em que é compatível com redes 3G e 2G, bem como Cat-M e NB-IoT. A antena foi criada para funcionar com vários tamanhos de planos de aterramento ou em espaço aberto para fácil integração com conexões de nove cabos na antena conforme necessário e cabos com comprimento de 300 mm a 5.000 mm, ligados com conectores SMA. A antena omnidirecional montada com parafuso é fácil de instalar, tendo durabilidade maximizada e sendo compatível com os módulos da série RM520x da Quectel.

A antena externa YECW000N1A oferece alta eficiência com um baixo perfil e é otimizada para conexões em LPWA. Mede 149,73 mm x 49,91 mm x 35,5 mm e funciona nas bandas de frequência de 450-470 MHz, 700-960 MHz e 1710-2690 MHz. A antena externa 4G cobre as principais bandas LTE e é também compatível com 3G, 2G e LPWA.

Em conformidade com a RoHS, a antena YECW000N1A foi cuidadosamente criada para ser minimamente influenciada pelo ambiente interno dos dispositivos à qual está conectada. Isso possibilita que ela tenha melhor eficiência, radiação e ganho, ao passo em fornece desempenho otimizado para os produtos dos clientes. Uma outra vantagem é que a Quectel oferece opções flexíveis de instalação com a disponibilidade de conectores e personalização do comprimento dos cabos.

A YEGT000W8A complementa os mais recentes lançamentos de antenas da Quectel, sendo uma antena L1 e L5 GNSS ativa que suporta bandas de frequência de 1164-1189 MHz e 1559-1606 MHz. Medindo 65 mm x 45 mm, a antena GNSS está em conformidade com a RoHS e IP67.

A YEGT000W8A oferece opções de configuração para garantir o tipo de polarização mais adequado e foi especificamente desenvolvida para temporização de 5G RAN. Os produtos de posicionamento da Quectel são compatíveis com os modos de operação de banda única ou bandas múltiplas a fim de atender os vários requerimentos de posicionamento de alta precisão dos produtos dos clientes. Os tipos de conectores e os comprimentos dos cabos são fornecidos de forma personalizada de acordo com os requerimentos dos clientes.

Além de antenas, a Quectel também fornece um suporte abrangente aos designs das antenas, que inclui simulação, teste e fabricação de soluções personalizadas de antenas para satisfazer as necessidades específicas de aplicação dos clientes. Esse suporte, aliado a antenas inovadoras, ajuda a permitir que os clientes otimizem o desempenho dos dispositivos.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como organização altamente centrada no cliente, somos um provedor mundial de soluções de IoT com suporte e serviços de excelência. Nossa crescente equipe internacional de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em celulares, GNSS, módulos de Wi-Fi e Bluetooth, antenas, serviços e conectividade de IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

