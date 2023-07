Comunicado do Business Wire :NielsenIQ

NielsenIQ (NIQ) e GfK SE (GfK) anunciaram hoje a conclusão bem-sucedida de sua fusão estratégica, culminando na formação da empresa líder mundial em inteligência sobre o consumidor. Essa transação combina duas líderes da indústria, consolidando seus pontos fortes e funcionalidades complementares para oferecer a seus clientes um conjunto inigualável de soluções abrangentes e inovadoras.

O acesso ao entendimento mais completo e claro sobre o comportamento de compra do consumidor, fornecido pelas melhores plataformas tecnológicas, permitirá que os principais varejistas e marcas do mundo descubram novos caminhos para crescer de forma sustentável.

A combinação estratégica da NIQ e da GfK reúne duas empresas que, de maneira independente, fizeram investimentos significativos em cobertura omnichannel, ferramentas de inteligência empresarial e análise preditiva. Com inigualável alcance global e experiência na indústria, a empresa está posicionada para acelerar seu crescimento, oferecendo Full View? sobre o comportamento do consumidor em todo o mundo.

A empresa combinada reúne áreas complementares de especialização, integrando os principais insights da NIQ em bens de consumo de giro rápido e o profundo conhecimento da GfK em tecnologia e bens de consumo duráveis. Juntos, milhares de clientes existentes e potenciais terão um novo acesso a insights acionáveis da loja em sua totalidade.

"Estamos incrivelmente entusiasmados com a combinação dos pontos fortes dessas duas grandes empresas para criar o futuro da inteligência do consumidor", disse o CEO Jim Peck. "Juntas, somos movidas pela cultura do mais - mais alcance global, mais cobertura omnichannel, mais dados granulares, mais insights sobre o consumidor e mais análises preditivas, o que resulta em mais insights acionáveis e crescimento para nossos clientes. O mais importante é que estamos reunindo especialistas inovadores do setor e culturas complementares, orientados pela integridade e pela busca incessante da mais alta qualidade de todos os tempos".

"A GfK e a NIQ compartilham uma dedicação incessante aos nossos clientes. Nossos clientes atuais e futuros podem confiar que nossos quase 200 anos de experiência combinada no mercado, respaldados por tecnologia de ponta e um compromisso com novas coberturas, proporcionarão uma visão inigualável que os capacitará a tomar decisões críticas com confiança e a impulsionar seus negócios.", Lars Nordmark, Interim Chief Executive Officer e Chief Financial Officer da GfK.

A combinação NIQ-GfK representa a principal parte dos esforços estratégicos da empresa para fornecer Full View?. Essa fusão gera uma série de investimentos significativos para melhorar o desempenho, impulsionando o crescimento sustentável não apenas das indústrias que atendemos, mas da empresa combinada NIQ-GfK. A nova empresa está posicionada para fazer avançar a mensuração por meio de uma plataforma global nativa em nuvem. Com base em ativos de dados ainda mais abrangentes, as ferramentas intuitivas de inteligência de negócios oferecem leituras granulares do mercado e análises preditivas com base em IA generativa e ciência de dados confiável. Esses avanços tecnológicos permitem uma visão rápida das tendências de um conjunto abrangente de indústrias, canais e produtos.

A assinatura do acordo para vender o negócio de Painel de Consumidores Europeus da GfK para a YouGov foi outro marco importante para a combinação planejada entre a GfK e a NIQ. A complementaridade da oferta da GfK com o portfólio da NIQ - que agrega inteligência de mercado e análises abrangentes sobre tecnologia e bens de consumo duráveis, juntamente com insights sobre marcas, marketing e consumidores de diferentes setores - é o que torna essa transação tão atraente para ambas as empresas, nossos clientes e funcionários. A venda da GfK CP, um negócio que gerou cerca de 15% da receita anual da GfK, não altera de forma significativa a atratividade geral de nossa combinação.

A equipe de liderança executiva foi cuidadosamente selecionada tanto da NIQ quanto da GfK. O CEO da NIQ, Jim Peck, comandará a empresa combinada, apoiado pela equipe de liderança mais experiente e capacitada do setor.

A empresa combinada manterá suas principais bases operacionais em Chicago, EUA, Nuremberg, Alemanha, e Genebra, Suíça.

Sobre a NIQ

A NIQ é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, oferecendo a mais completa compreensão do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. Em 2023, a NIQ combinou com a GfK, reunindo os dois líderes do setor com um alcance global sem paralelo. Com uma leitura holística do varejo e as mais abrangentes percepções do consumidor - fornecidas com análises avançadas através de plataformas de última geração - a NIQ oferece a Visão Completa.

A NIQ, é uma empresa do portfólio Advent International com operações em mais de 100 mercados, cobrindo mais de 90% da população mundial. Para mais informações, visite NIQ.com.

NielsenIQ Gillian Mosher Vice-Presidente de Comunicação [email protected]

GfK Kai Hummel Vice-Presidente de Comunicação e Assuntos Públicos E-mail: [email protected]

