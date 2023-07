Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa internacional de software centralizada em dados e orientada por nuvem, anunciou hoje a renovação de sua aliança estratégica e parceria de engenharia conjunta com a DreamWorks Animation. A NetApp continuará sendo a fornecedora preferida de serviços de dados em nuvem da DreamWorks e, com o suporte das soluções NetApp, tanto no local quanto na nuvem, o estúdio continuará a desenvolver seu ambiente de nuvem híbrida para garantir maior produtividade, flexibilidade e agilidade.

Com o lançamento de seu mais recente longa-metragem de animação, Ruby Gillman, Teenage Kraken,(Ruby Marinho - Monstro Adolescente) a DreamWorks Animation marca mais de 25 anos ultrapassando os limites da animação e das tecnologias que utiliza para levar filmes inovadores ao público global. Desde o início, a NetApp forneceu ao estúdio soluções de ponta para gerenciar suas demandas de produção e complexidade de dados cada vez maiores. Além disso, a parceria de engenharia conjunta da NetApp com a DreamWorks reúne engenheiros de ambas as organizações para resolver problemas de engenharia do mundo real, com foco na otimização de fluxos de trabalho em um ambiente de nuvem híbrida, ao mesmo tempo em que reduz a latência.

"Trabalhamos em sintonia com a DreamWorks Animation para possibilitar a jornada de transformação digital do estúdio e acelerar seu crescimento com o portfólio de produtos da NetApp e as inovações resultantes de nossos esforços de engenharia conjunta", disse Gabrielle Boko, diretora de marketing da NetApp. "As soluções All Flash Array da NetApp foram a base do armazenamento híbrido necessário para gerenciar os complexos requisitos de dados da produção e simplificaram os fluxos de trabalho para o modelo gigante da personagem Ruby Gillman, de modo que os animadores se concentraram na criatividade, não na gestão da capacidade".

Os avanços tecnológicos resultantes da aliança entre a NetApp e a DreamWorks incluem:

-- Desempenho melhorado com o NetApp AFF no ambiente de computação de alto desempenho da DreamWorks e a capacidade de classificar os dados de forma mais eficiente no NetApp StorageGrid.

-- Maior agilidade ao estender os aplicativos para a nuvem usando o Azure NetApp Files e o NetApp Cloud Volumes ONTAP, ao mesmo tempo em que amplia o alcance geográfico para suportar recursos distribuídos.

-- Diminuição da latência e redução do espaço do centro de dados com os sistemas ONTAP da NetApp que utiliza All Flash Arrays da NetApp para eficiência de energia e espaço em racks.

"Em 2018, deixamos de ser um cliente da NetApp e passamos a nos envolver com eles como um parceiro importante que reuniu o melhor dos recursos de ambas as empresas para acelerar nossa transformação digital", disse Bill Ballew, diretor de tecnologia da DreamWorks Animation. "Diferente de muitas outras empresas que simplesmente dependem de dados, o produto final real da DreamWorks é totalmente composto de dados. De fato, geramos até um petabyte de dados para cada filme, e não poderíamos dar vida à narrativa imaginativa de nossos filmes de animação sem os serviços de gestão de dados de classe mundial que a NetApp oferece".

Juntas, a NetApp e a DreamWorks Animation trabalham em conjunto para desenvolver continuamente as ferramentas e técnicas necessárias para aprimorar o nível da narrativa visual de cada filme do estúdio. A NetApp fornece à DreamWorks Animation tecnologias inovadoras para gerenciar a enorme quantidade de dados gerados na produção, ao mesmo tempo em que equilibra o desempenho, a flexibilidade e o custo do armazenamento de dados.

